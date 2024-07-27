Мать Арми Хаммера, которого обвиняли в изнасиловании и каннибализме, рассказала о важных изменениях в жизни сына

Впоследствии актер лечился в реабилитационном центре от алкогольной и наркотической зависимостей: он постепенно вернулся к более-менее нормальной жизни и даже нашел новую любовь. Вот и Дрю Хаммер - мать Арми - утверждает, что ее сын взялся за ум: завязал с пороками и обнаружил в себе веру в Бога.

Дрю Хаммер сообщила TMZ, что Арми прекрасно себя чувствует и готов вернуться к актерской карьере. «Он был не прав не с точки зрения закона, а с точки зрения морали. Это навсегда изменило его жизнь. Сейчас он трезв, счастлив и вернулся в Богу. Это самое важное для меня», - поделилась она.

К слову, скоро выйдет книга «Разгромленный», в которой Дрю раскрыла тайны своей знаменитой семьи и, конечно же, высказалась о культуре отмены, от которой пострадал ее сын.