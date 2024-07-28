ГОРОСКОП НА 28 ИЮЛЯ Тельцов ждет беспокойный день, а Львам важно вовремя признать свои ошибки

Стрелец

Придется потрудиться: вряд ли вы сегодня сможете достичь отличных результатов в каком-то деле, не прикладывая для этого усилий. К тому же приходится многому учиться на ходу; это тоже не всегда просто. Ошибок вряд ли удастся избежать, но вы обязательно найдете способ быстро их исправить. Порой возникают разногласия с людьми, с которыми вы прежде отлично ладили. Может неожиданно выясниться, что у окружающих накопилось немало претензий. Во всем можно разобраться, но это требует терпения и самообладания.

Козерог

Начало дня отлично подходит для учебы, сбора и анализа информации. Вам удается заметить то, что ускользнуло от других. Вряд ли кому-то удастся ввести вас в заблуждение или скрыть нечто важное. Вы скорректируете планы, поймете, как лучше действовать, чтобы избежать ошибок. Вторая половина дня будет совсем другой. Это легкое и веселое время. Радует общение с друзьями и другими близкими людьми. Возможны и приятные знакомства, которые положат начало дружеским или романтическим отношениям. Вы способны многих вдохновить, да и сами охотно подхватываете чужие идеи.

Водолей

День не лишен трудностей. Но вы не сомневаетесь, что способны их преодолеть, и тут интуиция не подводит. Проявляйте настойчивость во всем, за что беретесь. Если вы не отступите перед преградами, то добьетесь того, что прежде казалось почти невозможным. Вероятны удачные совпадения, благодаря которым вы сможете одержать верх над давними противниками. Будьте терпеливы с близкими. Сейчас они не всегда понимают вас правильно, и порой даже самые простые вещи приходится объяснять несколько раз. Лучше отложить обсуждение вопросов, из-за которых прежде возникали разногласия. Сейчас вряд ли удастся найти решение, которое понравится всем.

Рыбы

Будет непросто, но вы справитесь. Важно не спешить с решениями. Не всегда хорошие идеи лежат на поверхности, а то, что представляется очевидным, оказывается верным. Окружающие порой дают толковые советы. Вряд ли вы захотите немедленно им последовать, а вот запомните наверняка. И этого достаточно: позже эти рекомендации наверняка пригодятся. Старайтесь избегать перегрузок. Вам по плечу многое, но не все. Подумайте, что помогло бы вам восстановить силы. Спокойный отдых дома? Прогулка? Встреча со старым другом? Именно для этого нужно найти время во второй половине дня.