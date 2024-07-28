Вероятны успехи в делах, прежде казавшихся очень сложными. Интуиция помогает преодолеть многие преграды, разобраться в запутанных ситуациях, найти кратчайший путь к цели. Будет шанс найти ответы на многие вопросы, прежде ставившие в тупик. Жизнь в целом становится более простой и понятной, многие решения даются легче, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 28 ИЮЛЯ ⟩ Тельцов ждет беспокойный день, а Львам важно вовремя признать свои ошибки
Можно положить конец давним разногласиям и обидам, наладить отношения с людьми, с которыми долго не удавалось найти общий язык. День подходит для того, чтобы укрепить дружеские и деловые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре.
Овен
Не все сразу получается хорошо, но вы настойчивы и не бросаете начатое. В первой половине дня может быть сложно обратить внимание на какие-то важные детали, заметить мелочи, которые позже сыграют важную роль. К счастью, рядом будет человек, который вовремя на них укажет. С каждым часом влияние позитивных тенденций усиливается. Вторая половина дня радует удачными совпадениями. Вам во многом везет. Благодаря поддержке звезд вы добиваетесь того, о чем прежде могли только мечтать. Вероятны интересные знакомства, встречи, которые произведут на вас сильное впечатление.
Телец
Беспокойный день. Вы знаете, что успеть нужно многое, а окружающие нуждаются в вашей помощи, поэтому тратить время напрасно не хочется. Имейте в виду: сейчас не стоит полагаться на везение или рассчитывать на то, что ваши промахи останутся незамеченными. Все получится отлично, но вам нужно постараться. Вероятны необычные знакомства. Легко подружиться с людьми, о которых многое известно. Вам удается найти подход даже к тем, кто обычно неохотно идет на контакт. Не исключено романтическое увлечение. Оно может положить начало серьезным отношениям.
Близнецы
Начало дня очень благоприятно для общения. Вы прекрасно ладите с людьми, ко многим находите подход. Некоторые Близнецы найдут влиятельных союзников или деловых партнеров, сотрудничество с которыми откроет новые горизонты. Вы с таким энтузиазмом рассказываете о своих идеях и планах, что никто не может остаться к ним равнодушным. Вторая половина дня проходит довольно бестолково. С одной стороны, это не так уж плохо, потому что вы можете заняться чем-то интересным, просто приятно провести время. С другой, есть риск, что запланированные дела так и останутся незавершенными, потому что сосредоточиться на них не удастся.
Рак
Благоприятный день. События развиваются медленно, но вам это на руку: есть время во всем разобраться, сделать правильные выводы, можно принять взвешенные решения. Появляется возможность посоветоваться с людьми, опыту и знаниям которых вы доверяете. Не исключено, что ваши смелые идеи придутся по вкусу тем, от кого многое зависит. Возможны удачные совпадения, какие-то приятные сюрпризы. Некоторые Раки поймут, как можно исправить ошибки, допущенные раньше. Порадует общение с друзьями, любимый человек найдет способ поднять вам настроение.
Лев
Не торопитесь. Этот день точно не подходит для того, чтобы принимать решения на ходу, давать какие-то серьезные обещания. Вы склонны переоценивать свои силы и можете взяться за дело, с которым просто невозможно справиться в одиночку. Важно вовремя заметить и признать свои ошибки, а потом постараться их исправить. Порой непросто складываются отношения с близкими. Вам не всегда удается взять верный тон, иногда ваши замечания звучат двусмысленно, а порой и просто обидно. Лучше сразу все выяснить и постараться восстановить гармонию.
Дева
Благоприятный день, который приносит много идей и новых планов. Вы с энтузиазмом беретесь и за уже знакомые дела, и за совершенно новые. Не всегда добиться успеха легко, но вы от своих замыслов не откажетесь и наверняка сможете достичь цели. Будет возможность укрепить профессиональные позиции, заручиться поддержкой влиятельных людей. Первая половина дня отличается благоприятным эмоциональным фоном. Во второй же старайтесь избегать стрессовых ситуаций, серьезных нагрузок. Вам полезно будет отдохнуть, заняться чем-то приятным.
Весы
Лучше не предпринимать ничего важного. Этот день подходит для того, чтобы спокойно, без суеты завершить дела, начатые раньше, объективно оценить результат. Возможно, нужно будет исправить ошибки, допущенные вами или кем-то другим. Это довольно утомительное занятие, но поручить его некому, так что приходится потрудиться. Вы неплохо ладите с людьми, но интуиция подсказывает: день не подходит для того, чтобы вести важные разговоры, а к достигнутым договоренностям не стоит относиться особенно серьезно. Вечер – отличное время для прогулки в хорошей компании. Ваше настроение заметно улучшится.
Скорпион
В первой половине дня непросто будет сохранять хорошее настроение. Вы легко поддаетесь на провокации, можете сердиться из-за пустяков или обижаться на безобидные замечания. С вами не так-то просто общаться, но некоторые не только справляются с этим, но и находят способ развеселить и воодушевить вас. Вторая половина дня будет плодотворной и интересной. Это время подходит для того, чтобы браться за новые дела. Возможно, они будут сложными, но вы все равно отлично справитесь. Вечер подходит для встреч со старыми знакомыми. Можно принимать гостей.
Стрелец
Придется потрудиться: вряд ли вы сегодня сможете достичь отличных результатов в каком-то деле, не прикладывая для этого усилий. К тому же приходится многому учиться на ходу; это тоже не всегда просто. Ошибок вряд ли удастся избежать, но вы обязательно найдете способ быстро их исправить. Порой возникают разногласия с людьми, с которыми вы прежде отлично ладили. Может неожиданно выясниться, что у окружающих накопилось немало претензий. Во всем можно разобраться, но это требует терпения и самообладания.
Козерог
Начало дня отлично подходит для учебы, сбора и анализа информации. Вам удается заметить то, что ускользнуло от других. Вряд ли кому-то удастся ввести вас в заблуждение или скрыть нечто важное. Вы скорректируете планы, поймете, как лучше действовать, чтобы избежать ошибок. Вторая половина дня будет совсем другой. Это легкое и веселое время. Радует общение с друзьями и другими близкими людьми. Возможны и приятные знакомства, которые положат начало дружеским или романтическим отношениям. Вы способны многих вдохновить, да и сами охотно подхватываете чужие идеи.
Водолей
День не лишен трудностей. Но вы не сомневаетесь, что способны их преодолеть, и тут интуиция не подводит. Проявляйте настойчивость во всем, за что беретесь. Если вы не отступите перед преградами, то добьетесь того, что прежде казалось почти невозможным. Вероятны удачные совпадения, благодаря которым вы сможете одержать верх над давними противниками. Будьте терпеливы с близкими. Сейчас они не всегда понимают вас правильно, и порой даже самые простые вещи приходится объяснять несколько раз. Лучше отложить обсуждение вопросов, из-за которых прежде возникали разногласия. Сейчас вряд ли удастся найти решение, которое понравится всем.
Рыбы
Будет непросто, но вы справитесь. Важно не спешить с решениями. Не всегда хорошие идеи лежат на поверхности, а то, что представляется очевидным, оказывается верным. Окружающие порой дают толковые советы. Вряд ли вы захотите немедленно им последовать, а вот запомните наверняка. И этого достаточно: позже эти рекомендации наверняка пригодятся. Старайтесь избегать перегрузок. Вам по плечу многое, но не все. Подумайте, что помогло бы вам восстановить силы. Спокойный отдых дома? Прогулка? Встреча со старым другом? Именно для этого нужно найти время во второй половине дня.