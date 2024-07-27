Стюардесса назвала реальную причину, почему экипаж здоровается с пассажирами при посадке

Тем временем, стюардесса Бет Бурнеф раскрыла настоящую причину, по которой экипаж приветствует пассажиров при посадке в самолет, и почему они могут их остановить, пишет The Sun.

По ее словам, на самом деле таким образом команда бортпроводников вычисляет благонадежных пассажиров, которые могли бы помочь в случае чрезвычайной ситуации.

«Реальность работы бортпроводником такова, что пассажиров гораздо больше, чем членов экипажа. И если случится что-то плохое, и нам придется совершить аварийную посадку, нам понадобятся люди, которые помогут. Это может означать подъем тяжелых предметов, например, если в салоне беспорядок, или открытие аварийных дверей, которые тоже довольно увесистые. Поэтому, пока пассажиры поднимаются на борт, я обязательно попрошу самых подтянутых и сильных показать посадочные талоны, как будто я просто хочу направить их в правильном направлении», - пояснила она.

Таким образом, по словам Бет, бортпроводники запоминают, где сидят такие люди, чтобы заранее знать, к кому обратиться, если им понадобится помощь.

Стоит отметить, что ранее другая стюардесса по имени Ранья также назвала эту и еще одну причину, почему они здороваются с пассажирами.

«Знаете ли вы, что бортпроводники приветствуют вас не только из вежливости, но и для того, чтобы проверить, не слишком ли вы пьяны или больны, чтобы лететь? А еще мы хотим понять, кто может нам помочь в чрезвычайной ситуации», - цитирует ее Daily Mail.