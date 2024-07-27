ВИДЕО Верка Сердючка прямо со сцены фестиваля в Юрмале обратилась к Алле Пугачевой

Хозяйка фестиваля Лайма Вайкуле пригласила и украинских исполнителей. В частности, свои хиты исполнили Настя Каменских, Макс Барских, ALEKSEEV и другие. Также в Юрмалу прибыла Верка Сердючка.

Легендарная украинская звезда вышла на сцену фестиваля в форме болельщицы, как и ее «мама» Инна Белоконь. На заднем фоне выступал шоу-балет в футболках с антивоенными призывами и сине-желтыми платками на шее.

Бенд исполнил ряд своих англоязычных и украиноязычных хитов вместе с публикой. В частности, прозвучали Swedish Lullaby, «Є пропозиція», Russia Goodbay! Во время выступлений на сцену был вынесен украинский флаг, а в песнях Сердючка не забывала подчеркивать, что «Украина победит» и рассказала об украинских реалиях, когда она «повсюду ходит с фонариком».

В зале присутствовала и певица Алла Пугачева, которая все время аплодировала украинской звезде. Более того, Верка Сердючка неоднократно со сцены обращалась к ней, подарила цветы и пожелала здоровья. А перед тем, как пойти за кулисы преподнесла неожиданный сюрприз. Украинская исполнительница сняла свою легендарную звезду с головы и вслух произнесла самое заветное желание - «окончание войны».