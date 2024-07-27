ИГРОВАЯ ЗОНА ИСПОРЧЕНА «Уважайте труд и усилия людей!» Персонал знаменитого кафе расстроен поведением клиентов

Поздно вечером в четверг представители кафе в Лауласмаа опубликовали в социальных сетях пост, в котором отчитали посетителей за неуважение к их труду и стараниям. «Я знаю одного человека, который остро нуждался в туалетной щетке нашего кафе, а с этой недели - человека, нуждающегося в подставке для меню... чашки, ложки и так далее, об этом бессмысленно говорить», - говорится в публикации.