ИГРОВАЯ ЗОНА ИСПОРЧЕНА «Уважайте труд и усилия людей!» Персонал знаменитого кафе расстроен поведением клиентов

Поздно вечером в четверг представители кафе в Лауласмаа опубликовали в социальных сетях пост, в котором отчитали посетителей за неуважение к их труду и стараниям. «Я знаю одного человека, который остро нуждался в туалетной щетке нашего кафе, а с этой недели - человека, нуждающегося в подставке для меню... чашки, ложки и так далее, об этом бессмысленно говорить», - говорится в публикации.
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Перевод: Влада Лаевалинд
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