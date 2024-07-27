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ИГРОВАЯ ЗОНА ИСПОРЧЕНА «Уважайте труд и усилия людей!» Персонал знаменитого кафе расстроен поведением клиентов

Хевели Туйск
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Кафе Ott&Matilda в Лауласмаа.
Кафе Ott&Matilda в Лауласмаа. Фото: Konstantin Sednev

Поздно вечером в четверг представители кафе в Лауласмаа опубликовали в социальных сетях пост, в котором отчитали посетителей за неуважение к их труду и стараниям. «Я знаю одного человека, который остро нуждался в туалетной щетке нашего кафе, а с этой недели - человека, нуждающегося в подставке для меню... чашки, ложки и так далее, об этом бессмысленно говорить», - говорится в публикации.

Перевод: Влада Лаевалинд

Ott & Matilda - это милое и уютное кафе в Лауласмаа. В желтом здании кафе в хуторском стиле у шоссе очень уютно, а персонал всегда вежлив и дружелюбен. У них полный прилавок разнообразной выпечки - соленой, сладкой, а также здесь есть торты.

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