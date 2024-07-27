Сб, 27.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ВИДЕО Неизлечимо больная Селин Дион триумфально вернулась на сцену

Limon.ee
Copy
Селин Дион на церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.
Селин Дион на церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже. Фото: -

Селин Дион впервые вышла на сцену с тех пор, как раскрыла свое редкое заболевание, которое скрывала 17 лет.

В последние годы неврологическое заболевание обострилось и приступы, напоминающие удушье, мешали ей петь. Но 56-летняя артистка вот уже восемь месяцев восстанавливает голос вместе со специалистами, а недавно стало известно, что она даже тайно готовится к громкому возвращению на сцену в Лас-Вегасе после четырехлетнего отсутствия.

Генеральную репетицию перед чередой осенних концертов Селин, похоже, решила провести с поистине достойным ее таланту размахом - не где-нибудь, а прямо на Эйфелевой башне. Накануне певица приняла участие в церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, где исполнила песню Эдит Пиаф «Гимн любви». Певица выступила под проливным дождем в сердце французской столицы в кутюрном платье Dior, расшитом жемчугом и 500 метрами серебряной бахромы.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх