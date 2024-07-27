ВИДЕО Неизлечимо больная Селин Дион триумфально вернулась на сцену

В последние годы неврологическое заболевание обострилось и приступы, напоминающие удушье, мешали ей петь. Но 56-летняя артистка вот уже восемь месяцев восстанавливает голос вместе со специалистами, а недавно стало известно, что она даже тайно готовится к громкому возвращению на сцену в Лас-Вегасе после четырехлетнего отсутствия.