Селин Дион впервые вышла на сцену с тех пор, как раскрыла свое редкое заболевание, которое скрывала 17 лет.
ВИДЕО ⟩ Неизлечимо больная Селин Дион триумфально вернулась на сцену
В последние годы неврологическое заболевание обострилось и приступы, напоминающие удушье, мешали ей петь. Но 56-летняя артистка вот уже восемь месяцев восстанавливает голос вместе со специалистами, а недавно стало известно, что она даже тайно готовится к громкому возвращению на сцену в Лас-Вегасе после четырехлетнего отсутствия.
Генеральную репетицию перед чередой осенних концертов Селин, похоже, решила провести с поистине достойным ее таланту размахом - не где-нибудь, а прямо на Эйфелевой башне. Накануне певица приняла участие в церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, где исполнила песню Эдит Пиаф «Гимн любви». Певица выступила под проливным дождем в сердце французской столицы в кутюрном платье Dior, расшитом жемчугом и 500 метрами серебряной бахромы.