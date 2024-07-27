ПОЗДРАВЛЯЕМ! Известная эстонская телеведущая объявила о второй беременности

Ведущая программы Õhtu! на Kanal 2 и популярной теле-игры Ma näen su häält Пирет Лаос (39) объявила в Instagram о своей беременности.

У Лао и ее спутника жизни Таави Ланга есть дочь Рика, которая с нетерпением ждет появления на свет сестры или брата.