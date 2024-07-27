Ведущая Пирет Лаос поделилась в Instagram фотографией, которой объявила о своей беременности. Она ждет второго ребенка.
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Известная эстонская телеведущая объявила о второй беременности
Ведущая программы Õhtu! на Kanal 2 и популярной теле-игры Ma näen su häält Пирет Лаос (39) объявила в Instagram о своей беременности.
У Лао и ее спутника жизни Таави Ланга есть дочь Рика, которая с нетерпением ждет появления на свет сестры или брата.
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