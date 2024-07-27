Сб, 27.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ГОЛЛИВУДСКАЯ УЛЫБКА Сильвия Ильвес обзавелась новыми зубами в Турции: я очень счастлива и благодарна

Трийн Роос
Copy
Сильвия Ильвес в Турции,
Сильвия Ильвес в Турции, Фото: Erakogu

Виолончелистка Сильвия Ильвес в пятницу вечером вернулась из Турции, куда она ездила, чтобы сделать стоматологическую процедуру, которая подарила ей сияющую улыбку. Ильвес рассказала порталу Elu24 о том, как выглядела процедура и как долго длится гарантийный срок. «Мне было страшно, но все это того стоит. Чтобы выдержать, определенно нужно мужество», - говорит она.

«Теперь я действительно обладательница голливудской улыбки», - радуется Сильвия Ильвес (31). «Работа была выполнена быстро и качественно - 24 новых зуба, восемь из которых нуждались в лечении каналов, и это за шесть дней», - говорит она.

Ильвес посетила Турцию в рамках сотрудничества с клиникой Biome Clinic. Музыкант очень рада и благодарна, что ей представилась такая возможность, ведь самостоятельно она не смог бы позволить себе столь дорогостоящую процедуру. Процедура, которую прошла Ильвес, стоит около 7 000 евро, но точная стоимость зависит от состояния его зубов.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх