Виолончелистка Сильвия Ильвес в пятницу вечером вернулась из Турции, куда она ездила, чтобы сделать стоматологическую процедуру, которая подарила ей сияющую улыбку. Ильвес рассказала порталу Elu24 о том, как выглядела процедура и как долго длится гарантийный срок. «Мне было страшно, но все это того стоит. Чтобы выдержать, определенно нужно мужество», - говорит она.
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ГОЛЛИВУДСКАЯ УЛЫБКА ⟩ Сильвия Ильвес обзавелась новыми зубами в Турции: я очень счастлива и благодарна
«Теперь я действительно обладательница голливудской улыбки», - радуется Сильвия Ильвес (31). «Работа была выполнена быстро и качественно - 24 новых зуба, восемь из которых нуждались в лечении каналов, и это за шесть дней», - говорит она.
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