ГОЛЛИВУДСКАЯ УЛЫБКА Сильвия Ильвес обзавелась новыми зубами в Турции: я очень счастлива и благодарна

Виолончелистка Сильвия Ильвес в пятницу вечером вернулась из Турции, куда она ездила, чтобы сделать стоматологическую процедуру, которая подарила ей сияющую улыбку. Ильвес рассказала порталу Elu24 о том, как выглядела процедура и как долго длится гарантийный срок. «Мне было страшно, но все это того стоит. Чтобы выдержать, определенно нужно мужество», - говорит она.