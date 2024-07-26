«В данном случае содержание под стражей является бесчеловечным и ненужным», - заявил адвокат Роберт Сарв, говоря о содержании под стражей своей подзащитной, женщины, подозреваемой в убийстве младенца в Сууре-Ляхтру весной этого года.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Адвокат Роберт Сарв о задержании женщины, подозреваемой в убийстве младенца: в данном случае это бесчеловечно
Перевод: Влада Лаевалинд
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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