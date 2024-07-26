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ИНТЕРВЬЮ Адвокат Роберт Сарв о задержании женщины, подозреваемой в убийстве младенца: в данном случае это бесчеловечно

Анналийза Кёсс Расмус Ребасе
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Адвокат Роберт Сарв.
Адвокат Роберт Сарв. Фото: Rasmus Rebase

«В данном случае содержание под стражей является бесчеловечным и ненужным», - заявил адвокат Роберт Сарв, говоря о содержании под стражей своей подзащитной, женщины, подозреваемой в убийстве младенца в Сууре-Ляхтру весной этого года.

Перевод: Влада Лаевалинд

- За последние годы около пяти человек были обвинены по той же статье (убийство ребенка матерью - прим.ред.) и находились под стражей всего несколько дней. В случае с вашей подзащитной, почему обвинение повторно взяло ее под стражу после событий в Марокко?

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