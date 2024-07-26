ФОТО Наталья Водянова с мужем Антуаном Арно посетила препати в честь открытия Олимпийских игр

Наталья Водянова и Антуан Арно. Фото: JULIEN DE ROSA

Накануне открытия Олимпиады в Париже в здании Louis Vuitton Foundation прошла препати Prelude to the Olympics. Ее организовали журнал Vogue совместно с конгломератом LVMH, который в этом году является спонсором Игр, а среди гостей были Наталья Водянова с супругом Антуаном Арно, Шарлиз Терон, Зендая, Новак Джокович, Джереми Аллен Уайт, Розалия, Серена Уильямс, Tyla и Снуп Догг и многие другие.

Для выхода в свет Наталья Водянова выбрала черное платье с золотистым лифом с пайетками, образ дополнили золотистый клатч и украшения.

Наталья Водянова и Антуан Арно довольно редко появляются на публичных мероприятиях, предпочитая вести закрытый образ жизни. Исключения составляют мероприятия, связанные с благотворительными проектами, например, в начале лета пара организовала и провела вечер по сбору средств для фонда Naked Heart France. Прием в честь Олимпиады был организован конгломератом LVMH, который принадлежит Бернару Арно - одному из богатейших людей мира.

Наталья Водянова и Антуан Арно. Фото: JULIEN DE ROSA