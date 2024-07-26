Известный украинский певец высказался о готовности пойти на фронт: «Не знаю, куда деваться»

«У меня не изменилось мнения относительно вероятной службы, потому что мой страх умереть никуда не делся, как и у каждого психически здорового человека. Есть люди, которые живут этим - военным делом. Есть люди, которые оперируют; есть люди, которые поют; есть люди, которые занимаются искусством. Есть разные люди, которые занимают свои ниши. Я не скажу, что моя профессия важнее той профессии, той обороны, которую несут парни и девушки», - обьяснил Melovin в интервью Show 24.

Тем не менее, как признается артист, в случае вручения ему повестки он воспримет это своей судьбой и все же пойдет на защиту Украины, несмотря на свой огромный страх.

«Ни в коем случае я не назову свою работу культурным фронтом. Меня очень это раздражает. Я просто сказал, что, конечно, я с*у. Призовут - я не знаю, куда деваться. Значит так и будет, значит такая судьба - пойти и защищать границу Украины. Поймут, что моя работа может принести нечто большее государству - спасибо и на этом», - добавил артист.