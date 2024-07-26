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Всегда ли клиент прав? Девушка устроила обед в такси, несмотря на возмущение водителя

Влада Лаевалинд
, репортер
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Такси Bolt. Фото иллюстративное.
Такси Bolt. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

С жителем Таллинна, подрабатывающем водителем Bolt, произошла неприятная ситуация, выход из которой найти оказалось не так просто.

Мы привыкли к правилу: клиент всегда прав. Но так ли это на самом деле? Ведь бывают ситуации, когда клиент ведет себя как минимум неуважительно по отношению к обслуживающему персоналу.

Житель Таллинна, подрабатывающий в такси Bolt и пожелавший остаться анонимным, столкнулся с неприятной ситуацией. Он приехал на заказ к девушке, которая села в автомобиль, держа в руках бургер, и, не стесняясь начала его поедать.

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