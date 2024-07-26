С жителем Таллинна, подрабатывающем водителем Bolt, произошла неприятная ситуация, выход из которой найти оказалось не так просто.
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Всегда ли клиент прав? Девушка устроила обед в такси, несмотря на возмущение водителя
Мы привыкли к правилу: клиент всегда прав. Но так ли это на самом деле? Ведь бывают ситуации, когда клиент ведет себя как минимум неуважительно по отношению к обслуживающему персоналу.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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