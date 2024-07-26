Трансгендерная дочь Илона Маска ответила на обвинения отца

20-летняя трансгендерная дочь миллиардера Илона Маска Вивиан Уилсон поделилась резким ответом на заявления ее отца о том, что его «обманул вирус вокизма», заставив позволить ей совершить переход. Она опубликовала обращение к нему на сайте Threads Arch Vial.

Как известно, Маск сказал, что его обманом заставили подписать отказ от своего сына Ксавье, используя прежнее имя Уилсон, чтобы позволить ему принимать блокаторы полового созревания.

Называя Уилсон мужскими местоимениями и ее настоящим именем, Маск заявил, что его «сын» был «убит вирусом пробужденного разума». Он добавил, что знал с юных лет, что она лесбиянка, говоря, что она «выбирала мне одежду, чтобы носить ее, как пиджак, и говорила, что это сказочно», и любила мюзиклы.

«Мне нужно развенчать много вещей, но я хочу начать с того, что я нахожу самым смешным, а именно с пресловутого твита о «легкой аутичности». Это будет немного откровенно. Это полная фальшивка. То есть, ничего из этого никогда не было. Никогда. Я даже не знаю, откуда он это взял», - подчеркнула Вивиан.

Уилсон заверила, что никогда не любила мюзиклы или театр, а также ответила на заявления о выборе одежды для своего отца.

«Я никогда не выбирала ему куртки и определенно не называла их «сказочными», ведь буквально, что это за фигня. Я не использовала слово «сказочные», когда мне было четыре года, потому что я снова хотела бы повторить… Мне было четыре года. Как будто это настолько очевидно, я даже не думаю, что это требует объяснений, но, по-видимому, люди верят в эту чушь, поэтому я здесь», - продолжила она.

Уилсон добавила, что ее отец выдумал эти заявления, потому что он не был рядом с ней в детстве.

Она утверждает, что Маск безжалостно преследовал ее за ее «женственность и странность». Вивиан также добавила, что была юридически признана женщиной в штате Калифорния, и что ее отец был «настроен на всеобщее внимание и признание».

«Он отчаянно нуждается во внимании и признании», - подчеркнула девушка.

У отца и дочери давно были напряженные отношения, к тому же Илон назвал ее «коммунисткой», которая считает, что «любой богач - зло».