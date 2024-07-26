Сергей Бабкин во время ракетных обстрелов Харькова оказался в эпицентре взрывов

Жена певца Сергея Бабкина - актриса Снежана Бабкина - рассказала, что они с мужем и друзьями оказались в эпицентре взрывов в Харькове.

Семейная пара вместе с приятелями арендовали дом, чтобы отдохнуть. В пяти метрах от них был расположен еще один дом, который сдавали в аренду. Отдохнуть Бабкиным с друзьями не удалось, сообщают TSN.

Именно в тот день Россия обстреляла Харьков ракетами. Снежана шокировала, что снаряд попал в соседний дом. Начался пожар, вылетело стекло. Актриса говорит, что им очень повезло, ведь ракета попала совсем рядом.

«Мы с друзьями арендовали дом на ночь. На этой территории был еще один в пяти метрах от нашего. Второй дом арендовали две пары. Сегодня (24 июля – прим. ред.) в пять утра прилетела С-300 в дом рядом…Мы проснулись от страшного звука. Полетело стекло, дым, огонь. Через 10 минут приехало много полиции, пожарных. Нам всем невероятно повезло! До сих пор шум в голове. Спасибо, что живы», - рассказала Бабкина.

Недавно Снежана и Сергей Бабкины вернулись в родной Харьков. Супруги уже поделились своими эмоциями от приезда. Кроме того, Бабкина показывала, как проходило их утро под постоянные звуки взрывов.