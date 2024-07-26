Король Карл III потратил 52 тысячи фунтов стерлингов на разовое путешествие поездом

Поездка короля Карла III в Йоркшир на королевском поезде, локомотивом которого стал «Летучий шотландец», обошлась британским налогоплательщикам в 52 000 фунтов стерлингов несмотря на то, что за последний год им воспользовались всего один раз, пишет Daily Mail со ссылкой на отчеты Букингемского дворца, несмотря на то, что за последний год им воспользовались всего один раз.

Монарх отправился на поезде в двухдневную поездку в Пикеринг в Северном Йоркшире, чтобы отметить столетие «Летучего шотландца» в июне прошлого года. Это было третье по величине официальное мероприятие за 12-месячный период после пятидневного государственного визита Его Величества в Кению и трехдневного государственного визита во Францию.

После смерти покойной королевы все чаще звучат призывы отказаться от королевского поезда, поскольку он считается анахронизмом и неэффективным соотношением цены и качества. Известно, что это был ее «любимый способ путешествовать», но средняя стоимость поездки составляет от 25 000 до 30 000 фунтов стерлингов.

Хотя нынешняя модель поступила в эксплуатацию в 1977 году, Королевский поезд существовал всегда с 1842 года.

Пассажирский поезд-экспресс «Летучий шотландец». Фото: Katielee Arrowsmith / SWNS

Представитель Букингемского дворца заявил, что он по-прежнему обеспечивает «эффективный и оперативно действенный уровень транспорта для выполнения Его Величеством индивидуальных обязанностей».

«Это обеспечивает безопасность в ночное время и тем самым снижает затраты других на безопасность. Мы сказали, что пересмотрим использование Королевского поезда во время этого правления. Мы находимся у власти уже 18 месяцев, и поэтому эта модель использования еще не определена, но мы намерены пересмотреть ее использование в ближайшие годы», - подчеркнули при дворе.