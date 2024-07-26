Дженнифер Энистон раскритиковала соратника Трампа за слова о «бездетных кошатницах»
55-летняя американская актриса и продюсер Дженнифер Энистон раскритиковала высказывания сенатора Джей Ди Вэнса, потенциального вице-президента США в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре, по поводу «бездетных кошатниц» которые несчастны в своей жизни. Об этом говорится в сторис Instagram звезды.
Она опубликовала отрывок беседы Вэнса с журналистом Такером Карлсоном. Комментарии, сделанные Вэнсом еще в 2021 году, ставили под сомнение лидерство вице-президента Камаллы Харрис, поскольку у нее не было биологических детей.
В интервью Fox News он заявлял, что «в этой стране фактически нами управляют демократы», и назвал их «кучей бездетных кошатниц, несчастных в своей жизни и в выборе, который они сделали. И поэтому они хотят сделать несчастной и остальную часть страны».
Среди таковых Вэнс назвал Харрис, а также министра транспорта США Пита Буттиджича и члена палаты представителей США Александрию Окасио-Кортес, демократа из Нью-Йорка.
«Это просто основной факт - посмотрите на Камалу Харрис, Пита Буттиджича, Александрию Окасио-Кортес. Все будущее демократов контролируется людьми без детей. И какой смысл в том, что мы передали нашу страну людям, которые на самом деле не имеют в ней прямой заинтересованности?» - написала Дженнифер.
«Я действительно не могу поверить, что это исходит от потенциального вице-президента Соединенных Штатов. Все, что я могу сказать, это… Мистер Вэнс, я молюсь, чтобы вашей дочери посчастливилось однажды родить собственных детей. Я надеюсь, что ей не придется обращаться к ЭКО в качестве второго варианта. Потому что вы пытаетесь отнять у нее и это», - добавила она.
39-летнего Вэнса и его 38-летней жены Уши Вэнс трое детей: сыновья Юэн (6 лет) и Вивек (4 года), а также двухлетняя дочь Мирабель.
Харрис стала мачехой двоих детей - 29-летнего Коула и 25-летней дочери Эллы - когда вышла замуж за юриста в сфере развлечений Дугласа Эмхоффа в 2014 году. Буттиджич объявил, что он и его муж усыновили близнецов в сентябре 2021 года, более чем за месяц до того, как Вэнс сделал эти комментарии.
Энистон, которую в настоящее время можно увидеть в «Утреннем шоу» на Apple TV+, на протяжении многих лет откровенно говорила о своих проблемах с фертильностью и попытках завести ребенка.
Актриса, ранее бывшая замужем за Брэдом Питтом, а затем за Джастином Теру, в декабре 2022 года побеседовала с изданием Allure о том, как она пыталась завести детей более десяти лет назад.
«Я бы сказала, что в свои 30-40 лет я прошла через очень тяжелое де**мо, и если бы не это, я бы никогда не стала той, кем должна была быть… Вот почему я так благодарна за эти плохие вещи. В противном случае я бы застряла в роли этого человека, который был таким напуганным, таким нервным, таким неуверенным в том, кто он такой. А теперь мне плевать», - признавалась она.
Актриса призналась, что путь рождения ребенка стал для нее очень тяжелым и ни к чему не привел. Она перепробовала множество методов, чтобы забеременеть.
«Я проходила ЭКО, пила китайские чаи и все что угодно. Я бросала на это все. Я бы отдала все, если бы кто-нибудь сказал мне: «Заморозь яйцеклетки. Сделай себе одолжение». Вы просто не думаете об этом. Итак, вот я сегодня. Корабль отплыл», - подытожила знаменитость.
Энистон сказала, что ей было «действительно тяжело» эмоционально в те годы, когда ходили слухи о ее беременности. Намеки о том, что она предпочла карьеру в шоу-бизнесе рождению детей, были «абсолютной ложью».