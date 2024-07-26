Дженнифер Энистон раскритиковала соратника Трампа за слова о «бездетных кошатницах»

39-летнего Вэнса и его 38-летней жены Уши Вэнс трое детей: сыновья Юэн (6 лет) и Вивек (4 года), а также двухлетняя дочь Мирабель.

Харрис стала мачехой двоих детей - 29-летнего Коула и 25-летней дочери Эллы - когда вышла замуж за юриста в сфере развлечений Дугласа Эмхоффа в 2014 году. Буттиджич объявил, что он и его муж усыновили близнецов в сентябре 2021 года, более чем за месяц до того, как Вэнс сделал эти комментарии.

Энистон, которую в настоящее время можно увидеть в «Утреннем шоу» на Apple TV+, на протяжении многих лет откровенно говорила о своих проблемах с фертильностью и попытках завести ребенка.

Актриса, ранее бывшая замужем за Брэдом Питтом, а затем за Джастином Теру, в декабре 2022 года побеседовала с изданием Allure о том, как она пыталась завести детей более десяти лет назад.

«Я бы сказала, что в свои 30-40 лет я прошла через очень тяжелое де**мо, и если бы не это, я бы никогда не стала той, кем должна была быть… Вот почему я так благодарна за эти плохие вещи. В противном случае я бы застряла в роли этого человека, который был таким напуганным, таким нервным, таким неуверенным в том, кто он такой. А теперь мне плевать», - признавалась она.

Актриса призналась, что путь рождения ребенка стал для нее очень тяжелым и ни к чему не привел. Она перепробовала множество методов, чтобы забеременеть.

«Я проходила ЭКО, пила китайские чаи и все что угодно. Я бросала на это все. Я бы отдала все, если бы кто-нибудь сказал мне: «Заморозь яйцеклетки. Сделай себе одолжение». Вы просто не думаете об этом. Итак, вот я сегодня. Корабль отплыл», - подытожила знаменитость.

Энистон сказала, что ей было «действительно тяжело» эмоционально в те годы, когда ходили слухи о ее беременности. Намеки о том, что она предпочла карьеру в шоу-бизнесе рождению детей, были «абсолютной ложью».