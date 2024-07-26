В Вильянди с 25 по 28 июля проходит фестиваль народной музыки, который собирает множество людей. Смотрите на фотографиях, кто пришел насладиться первым днем большого народного музыкального праздника.
Перевод: Елизавета Лынник
В четверг начался четырехдневный фестиваль народной музыки, или Вильянди фолк.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.