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Тоомас Хендрик Ильвес наслаждается начавшимся фестивалем народной музыки в Вильянди

Трийн Роос
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Фото: Marko Saarm

Вчера начался фестиваль народной музыки в Вильянди. Это одно из главных летних событий, которое собирает множество любителей народной музыки. В первый день фестиваля пришел послушать хорошую музыку и бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

Перевод: Елизавета Лынник

Вчера начался четырехдневный фестиваль народной музыки или же Вильянди фолк. На мероприятие приехал и бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес в элегантном наряде. Он пошел на концерт в 18:30, где выступал Арго Аадли и группа «Ülemakstud Rentslihärrad».

Тоомас Хендрик Ильвес идет на концерт.
Тоомас Хендрик Ильвес идет на концерт. Фото: Chrislin Metsanurm/Elu24

На фестивале пройдет более 75 концертов, кроме того, любители народной музыки смогут участвовать в мастер-классах по игре на инструментах, танцам и пению. На  мероприятии выступят около 50 артистов и групп из Эстонии и других стран. Фестиваль проходит в городе Вильянди с 1993 года.

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