Тоомас Хендрик Ильвес наслаждается начавшимся фестивалем народной музыки в Вильянди

Вчера начался четырехдневный фестиваль народной музыки или же Вильянди фолк. На мероприятие приехал и бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес в элегантном наряде. Он пошел на концерт в 18:30, где выступал Арго Аадли и группа «Ülemakstud Rentslihärrad».

На фестивале пройдет более 75 концертов, кроме того, любители народной музыки смогут участвовать в мастер-классах по игре на инструментах, танцам и пению. На мероприятии выступят около 50 артистов и групп из Эстонии и других стран. Фестиваль проходит в городе Вильянди с 1993 года.