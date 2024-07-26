Кэти Холмс впервые расскажет о разводе с Томом Крузом

Американская актриса Кэти Холмс готова рассказать о своем разводе с Томом Крузом. Об этом пишет Heat World.

Звездная пара официально закончила бракоразводный процесс в 2012 году. Ходили слухи, что именно религия актера, который исповедует сайентологию, стала причиной разрыва.

Кэти получила единоличную опеку над их дочерью Сури, а Круз согласился платить бывшей возлюбленной 400 000 долларов в год, пока его единственной биологической наследнице не исполнится 18 лет.

Источники утверждают, что после совершеннолетия Сури в апреле Кэти была завалена «ошеломляющими" предложениями раскрыть всю правду, ведь время сделки истекло.

«Теперь, когда Сури может иметь дело со своим папой напрямую, для Кэти все изменилось. Хотя ее все еще нервирует мысль об интервью, поскольку есть вещи, о которых она все еще не может полностью поговорить, даже приватно», - рассказывает инсайдер издания.

Вероятно, Кэти пойдет на интервью к Опре Уинфри.

Холмс и Круз поженились в 2006 году, но все закончилось в 2012 году, после того, как Кэти подала на развод и переехала из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, получив полную опеку над Сури. Позже голливудский актер признал, что сайентология стала фактором раскола, а Кэти не хотела, чтобы ее дочь воспитывалась в этой религии.