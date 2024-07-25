Умер легендарный французский шансонье Паскаль Данель

Печальную новость сообщило издание Le Monde, со ссылкой на окружение артистка. В частности, менеджер Паскаля - Кристиан Джауме - сообщил, что исполнителя не стало ночью, 24 июля. Жизнь шансонье оборвалась в больнице в возрасте 80 лет.

Тем временем сын Паскаля Данеля - Жан-Пьер Данель сообщил, что его отец незадолго до смерти перенес операцию и сердечный приступ.

Отметим, Паскаль Данель - легендарный французский шансонье. Он стал безумно популярным, когда в 1966 году выпустил пластинку La Plage aux Romantiques, которая стала золотой. Мировой успех артисту принесла композиция Снега Килиманджаро, которая была записана на шести языках и разошлась тиражом более чем в 25 миллионов копий.