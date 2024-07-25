Слухи о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек собираются развестись, ходят неделями. При этом пара не комментирует их официально.
Бен Аффлек планирует «вечеринку свободы» без Дженнифер Лопес
Американский актер Бен Аффлек планирует организовать вечеринку без Дженнифер Лопес на фоне слухов о разводе пары. Об этом пишет Heat World.
Источники, близкие к оскароносному Аффлеку, рассказывают, что он уже планирует «вечеринку свободы», чтобы отметить конец отношений с Джей Ло. К тому же, актер выбрал не простое место, а локацию, где они два года назад поженились.
«Бен просто хочет сбежать от всего этого и снова наслаждаться, и он хочет взять с собой своих близких друзей. Он говорит о том, чтобы устроить большую вечеринку в Джорджии, что довольно иронично, поскольку именно там они с Джей Ло отгуляли свою грандиозную свадьбу. Также есть некоторые разговоры о том, чтобы сделать это в Лас-Вегасе, поскольку он все еще любит играть в покер, и многие его друзья тоже любят - но именно там они официально поженились!» - говорит инсайдер издания.
«Независимо от того, где он решит организовать эту вечеринку, даже если это место, которое не имеет отношения к его браку, как Мексика, это будет больно для Джей Ло, потому что это будет восприниматься как он, по сути, празднует побег от их отношений», - добавил источник.
Предположения о том, что их союз потерпел крах, впервые появились в мае 2024 года после сообщений о том, что Бен переехал из дома в Беверли-Хиллз, который они приобрели за год до этого. Впоследствии совместная недвижимость пары появилась на сайте продаж.