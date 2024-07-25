Бен Аффлек планирует «вечеринку свободы» без Дженнифер Лопес

Американский актер Бен Аффлек планирует организовать вечеринку без Дженнифер Лопес на фоне слухов о разводе пары. Об этом пишет Heat World.

Источники, близкие к оскароносному Аффлеку, рассказывают, что он уже планирует «вечеринку свободы», чтобы отметить конец отношений с Джей Ло. К тому же, актер выбрал не простое место, а локацию, где они два года назад поженились.

«Бен просто хочет сбежать от всего этого и снова наслаждаться, и он хочет взять с собой своих близких друзей. Он говорит о том, чтобы устроить большую вечеринку в Джорджии, что довольно иронично, поскольку именно там они с Джей Ло отгуляли свою грандиозную свадьбу. Также есть некоторые разговоры о том, чтобы сделать это в Лас-Вегасе, поскольку он все еще любит играть в покер, и многие его друзья тоже любят - но именно там они официально поженились!» - говорит инсайдер издания.

«Независимо от того, где он решит организовать эту вечеринку, даже если это место, которое не имеет отношения к его браку, как Мексика, это будет больно для Джей Ло, потому что это будет восприниматься как он, по сути, празднует побег от их отношений», - добавил источник.

Предположения о том, что их союз потерпел крах, впервые появились в мае 2024 года после сообщений о том, что Бен переехал из дома в Беверли-Хиллз, который они приобрели за год до этого. Впоследствии совместная недвижимость пары появилась на сайте продаж.