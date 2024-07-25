В подвале отеля в центре Таллинна произошел пожар

Перевод: Влада Лаевалинд

В четверг, 25 июля, в 15:30 в редакцию Elu24 поступила информация о том, что возле здания Министерства обороны на улице Сакала в Таллинне стоят многочисленные пожарные машины и четыре полицейских автомобиля. «Вся дорога перекрыта», - сообщил человек, приславший сообщение.

Руководитель отдела коммуникаций Пыхьяского центра спасения Сийм Палу рассказал Elu24, что в подвале отеле на улице Сакала загорелась стирально-сушильная машина. «Сегодня в 14.58 в Центр спасения поступило сообщение о том, что в отеле на улице Сакала обнаружен дым и заработала пожарная сигнализация. Сотрудники немедленно начали эвакуацию из здания», - сказал Палу.

«На место происшествия прибыли профессиональные спасатели бригад Кесклинна и Лиллекюла, а также спасатели-добровольцы из Копли. Спасатели из Лиллекюла, которые первыми прибыли на место происшествия, обнаружили горящую промышленную сушилку для белья. Пожар был локализован в 15:07 и потушен в 15:14. Никто не пострадал, помещения были проветрены, а управляющий предприятия разберется с неисправностью машины», - отметил Палу.

«В результате пожара пострадала только промышленная сушилка для белья. На этот раз все закончилось хорошо. Огонь не успел распространиться», - сказал руководитель отдела коммуникаций, добавив, что, вероятно, произошло короткое замыкание и сушилка загорелась.

Пожары в отелях случаются редко

Представитель Спасательного департамента говорит, что пожары в отелях, как правило, случаются редко. «Если посмотреть на последние пару лет, то, например, в 2022 году их было 12, в прошлом году - три, а в этом году по состоянию на 25 июля - всего пять. Эти пожары, в свою очередь, вызваны электрооборудованием, его использованием и неисправностями», - говорит он.

Из 12 пожаров в 2022 году один произошел по вине электрооборудования, в 2023 году - ни одного, а в этом году - один.

Точная причина сегодняшнего пожара будет установлена в ходе расследования.