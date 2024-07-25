ФОТО 57-летняя Холли Берри снялась топлес в образе Женщины-кошки

«И до сих пор... мяу! Прошло 20 лет с тех пор, как мне выпала честь воплотить в жизнь этот культовый персонаж. Она всегда будет близка моему сердцу, а я навсегда останусь Пейшенс Филлипс, известной как Женщина-кошка!» - написала Берри, позируя на снимках топлес вместе с котятами. На лице актрисы была одна из тех масок, которые она носила в фильме.