Холли Берри отметила 20-ю годовщину фильма «Женщина-кошка», в котором она сыграла главную роль. 57-летняя актриса опубликовала несколько фото в Instagram, снова примерив образ знаменитого персонажа.
ФОТО ⟩ 57-летняя Холли Берри снялась топлес в образе Женщины-кошки
«И до сих пор... мяу! Прошло 20 лет с тех пор, как мне выпала честь воплотить в жизнь этот культовый персонаж. Она всегда будет близка моему сердцу, а я навсегда останусь Пейшенс Филлипс, известной как Женщина-кошка!» - написала Берри, позируя на снимках топлес вместе с котятами. На лице актрисы была одна из тех масок, которые она носила в фильме.
В комментариях подписчики отметили, что Холли Берри находится в прекрасной физической форме, и выразили надежду, что она когда-нибудь снимется в продолжении франшизы. «Какая красивая женщина и ее котята!», «Вы не выглядите так, будто это было 20 лет назад», - пишут фанаты звезды.
Фильм «Женщина-кошка» не стал коммерчески успешным и получил четыре антипремии «Золотая малина». Несмотря на это, персонаж супергероини закрепился за актрисой, и Холли в образе этой героини вошла в поп-культуру.