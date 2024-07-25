У актрисы за плечами - два брака и длительные отношения, которые не сделали ее счастливыми. С возрастом она пересмотрела подход к личной жизни, поставив свои потребности на первое место.
69-летняя актриса Дебби Арнольд призналась, что встречается сразу с тремя мужчинами
Британская актриса Дебби Арнольд в свои 69 лет ведет настолько активный способ жизни, что ей позавидуют многие молодые. Знаменитость, за спиной у которой два брака и длительные отношения, так и не принесшие ей счастья, сейчас встречается сразу с тремя мужчинами и совершенно не намерена идти под венец в третий раз. Об этом она рассказала в своей колонке для Daily Mail.
«Хотя мне потребовалось до 69 лет, я наконец нашла мужчину, который заставляет меня смеяться, мужчина, который водит меня в замечательные рестораны и заставляет меня чувствовать себя леди, и мужчина, который подтянут, великолепен и фантастический в постели», - говорит Дебби, подчеркнув, что ее возлюбленные никогда не пересекаются.
«Как и многие женщины моего возраста, я теперь отвергаю идею сосредоточить всю свою любовь и внимание на одном мужчине. Ухаживания - это то, что нужно каждой женщине. На моей кухне висит табличка с надписью: «В этом доме запрещены следующие слова из четырех букв: готовить, вытирать пыль, стирать, гладить». Я люблю это. Я, конечно, по-прежнему обожаю мужчин, но как друзей с пользой, а не как мужа», - объяснила она.
Арнольд подчеркивает, что свою постель делит только с одним из трех мужчин. Двое других - для души.
«Есть пожилой джентльмен - назовем его Мистер Старая Школа - который водит меня в самые замечательные рестораны, осыпает шампанским и ужасно меня балует. Он эрудирован, уважителен. Я многому у него учусь. Он тоже очень женат, хотя я не знаю его жену. Здесь нет абсолютно никакого секса, но он флиртует со мной и заставляет меня чувствовать себя сказочно женственной», - отвечает Дебби.
«Он тоже всегда берет на себя оплату и будет оскорблен, если я попрошу перейти на голландский язык. У меня такое ощущение, что он хотел бы пойти дальше, но никогда не делал первого шага, и я встречаюсь с ним из-за его мозга, а не телосложения. А еще есть мой мистер Веселый. Я звоню ему, когда чувствую себя подавленной или несчастной, и говорю: «Ради бога, вытащи меня куда-нибудь и рассмеши». И он так и делает. А идея секса с ним? Нет! Он тоже возмутительно флиртует – однажды он сделал мне предложение, но я отбила его с уверенностью, приобретенной с годами в игре на свиданиях, и он отмахнулся от моего отказа, естественно, шуткой, чтобы прояснить ситуацию», - добавила она.
Что касается любовника, то он на восемь лет моложе актрисы и ведет очень гламурную жизнь, постоянно путешествуя.
«Я прекрасно понимаю, что он «игрок», когда дело касается женщин, но не могу отрицать его трепет. И секс превосходен. Мы встречаемся раз в месяц или около того, и из-за разницы во времени в каждом свидании есть новизна и срочность, что меня волнует», - признается женщина.
Однако, как уже говорилось выше, ни одного из трех Арнольд не видит своим мужем.
«Как и многим разведенным, какое-то время мне не хватало безопасности семейной жизни с партнером. Но после того, как мои последние отношения закончились семь лет назад, ко мне пришло прозрение. Я поняла, что традиционная моногамия мне просто не подходит. Что я покончила с бесконечными компромиссами в браке. И все же я не собирался хранить целомудрие, поэтому вместо этого я предпочитала случайные свидания», - заявила актриса.
Дебби не может себе представить, чтобы сейчас в ее пространстве был мужчина и все его вещи.
«Моя свобода слишком драгоценна, чтобы ею снова жертвовать. Теперь я могу выбирать, как мне проводить время. Шоколадный мартини и любовник в один вечер, затем большая тарелка макарон и настоящий криминальный документальный фильм в следующий», - говорит она.
Арнольд признается, что многим мужчинам ее возраста нужна не жена, а «сиделка с проживанием», и это не то, о чем она мечтала всю жизнь.
«Мне, как успешной профессиональной женщине со своим прекрасным домом, для стабильности не нужен мужчина», - сказала Дебби.
«Действительно, моя идеальная семейная жизнь включала бы меня и пять подруг, живущих в огромном большом доме, куда мужчинам разрешалось бы входить только для секса и починки протекающих кранов. Видите ли, мое поколение хочет большего во всех смыслах. У меня целая сеть одиноких подруг - некоторые разведенные, некоторые вдовы… Мне бы хотелось, чтобы как можно больше из нас осознали радость одиночества на этом этапе жизни и отказались загонять себя в упрощенный набор фактов, предпочтений и острот для профиля приложения для знакомств. Наш опыт слишком богат, наша мудрость слишком тяжело заработана для этого», - уточнила героиня.