69-летняя актриса Дебби Арнольд призналась, что встречается сразу с тремя мужчинами

«Он тоже всегда берет на себя оплату и будет оскорблен, если я попрошу перейти на голландский язык. У меня такое ощущение, что он хотел бы пойти дальше, но никогда не делал первого шага, и я встречаюсь с ним из-за его мозга, а не телосложения. А еще есть мой мистер Веселый. Я звоню ему, когда чувствую себя подавленной или несчастной, и говорю: «Ради бога, вытащи меня куда-нибудь и рассмеши». И он так и делает. А идея секса с ним? Нет! Он тоже возмутительно флиртует – однажды он сделал мне предложение, но я отбила его с уверенностью, приобретенной с годами в игре на свиданиях, и он отмахнулся от моего отказа, естественно, шуткой, чтобы прояснить ситуацию», - добавила она.