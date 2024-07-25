Родила первенца в 5 лет: история самой молодой в мире матери

Перевод: Елизавета Лынник

Лина Медина, перуанская девочка из отдаленной андской деревни, в 1939 году, когда ее мать повела ее к врачу, было всего пять лет. Живот ребенка внезапно вздулся, и мать заподозрила у нее опухоль. В больнице выяснилось, что Лина находится на седьмом месяце беременности.

14 мая 1939 года она родила сына путем кесарева сечения, которого назвали Херардо в честь врача, принявшего чудо-ребенка.

Удивительные врачи, расследовавшие этот случай, обнаружили, что у Лины было редкое заболевание, называемое преждевременным половым созреванием. Из-за этого у него появились признаки полового созревания в необычно раннем возрасте.

La historia de Lina Medina, la niña que dio a luz a los 5 años y cuyo abusador nunca fue identificado



Abro hilo 🧵 pic.twitter.com/jgwz8qsh5N — 𝗵𝗲𝘆 𝗶𝘁❜𝘀 𝗔𝗻𝗱𝘆 👻 (@andy_whats) February 13, 2023

По словам матери, уже в три года у Лины началась менструация. В результате этого заболевания у Лины сформировались взрослые гениталии еще в детстве - до того, как ее изнасиловали и она забеременела. К ее ужасу, в ходе расследования выяснилось, что ребенка изнасиловал ее отец.

Ее собственный отец был арестован по подозрению в инцесте, но позже отпущен за недостаточностью улик.

Лина и ее семья предпочли прожить свою жизнь в уединении, а не рассказывать о своей истории публично. Херардо дожил до 40 лет, когда в 1979 году умер от тяжелого заболевания костей.

По данным различных СМИ, Херардо узнал, кто его мать, только когда ему было десять лет, до этого момента он считал Лину своей сестрой. Спустя 34 года Лина родила второго сына от своего мужа Рауля. В прошлом году она отметила свой 90-летний юбилей.