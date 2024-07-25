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НЕВЕРОЯТНЫЙ УСПЕХ Глоба назвала два знака, которых после 25 июля ждет небывалая удача

Limon.ee
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Везение. Иллюстративное фото.
Везение. Иллюстративное фото. Фото: Insta_photos/Shutterstock

Представители воздушного знака после 25 июля должны будут принять решение, которое в итоге окажется судьбоносным и определит их жизнь на несколько лет вперед.

Тамара Глоба уверена, что в любом случае перемены будут только к лучшему.

Лев

Представители огненного знака с 25 июля попадут в благоприятный период. Особенно удачно будут складываться дела на финансовом и профессиональном поприще.

Дева

Представителям земного знака после 25 июля стоит задуматься о своей квалификации. Конец зимы - лучшее время для Дев, когда можно подтянуть недостающие знания. Все усилия, приложенные сейчас, в будущем окупятся с лихвой.

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