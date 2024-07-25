Представители воздушного знака после 25 июля должны будут принять решение, которое в итоге окажется судьбоносным и определит их жизнь на несколько лет вперед.
НЕВЕРОЯТНЫЙ УСПЕХ ⟩ Глоба назвала два знака, которых после 25 июля ждет небывалая удача
Тамара Глоба уверена, что в любом случае перемены будут только к лучшему.
Лев
Представители огненного знака с 25 июля попадут в благоприятный период. Особенно удачно будут складываться дела на финансовом и профессиональном поприще.
Дева
Представителям земного знака после 25 июля стоит задуматься о своей квалификации. Конец зимы - лучшее время для Дев, когда можно подтянуть недостающие знания. Все усилия, приложенные сейчас, в будущем окупятся с лихвой.