Первая половина дня благоприятна. Это время, когда люди охотно и часто бескорыстно помогают друг другу, поэтому любые возникающие проблемы решаются быстро. Хорошо начинать новые рабочие проекты: в них можно быстро достичь первых успехов. Отношения с коллегами становятся менее формальными, есть шанс подружиться с теми, с кем прежде не удавалось поладить, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 26 ИЮЛЯ ⟩ Трудный, но плодотворный день у Тельцов, а Весам следует заниматься привычными делами
Во второй половине дня нужно будет вернуться к каким-то старым делам: выяснится, что они не были завершены должным образом. Можно исправить ошибки, допущенные раньше, но это требует усилий, стараний и терпения.
Овен
Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Не спешите с выводами. Вам нужно разобраться в сложных, неоднозначных ситуациях, получить ответы на какие-то важные вопросы. Терпение, внимание к деталям, умение не только собирать информацию, но и делать из нее правильные выводы, вам сегодня очень пригодятся. Чаще обычного возникают разногласия с людьми, с которыми вы обычно отлично ладите: друзьями, коллегами, родственниками. Серьезных конфликтов не будет, но несколько неприятных моментов пережить придется.
Телец
День не самый простой, но плодотворный. Проблемы возникают там, где никто их не ожидал. Но пока остальные пребывают в растерянности, вы находите выход из положения и начинаете действовать. Пригодится опыт, полученный раньше. Именно благодаря ему вы быстро найдете путь к цели. Окружающие чаще обычного обращаются к вам за помощью. Вы стараетесь никому не отказывать. Но иногда обстоятельства складываются так неудачно, что даже вы не в силах ничего сделать. Конечно, это огорчает. Но вы точно знаете, что чуть позже сможете изменить ситуацию к лучшему – и тут интуиция не ошибается.
Близнецы
Первая половина дня подходит для решения финансовых вопросов, заключения сделок. Будет возможность заметно увеличить доходы. Некоторые Близнецы поймут, что нужно предпринять, чтобы зарабатывать больше. Первые шаги к новой цели можно сделать уже сейчас. Это будет не так сложно, как кажется поначалу. Вторая половина дня – очень благоприятное время для общения. Вы отлично ладите со старыми и новыми знакомыми, без труда находите новых друзей. Возможна встреча с человеком, который когда-то был вам очень дорог. Восстановить отношения будет нетрудно, если вы этого захотите.
Рак
В первой половине дня вероятны удачные совпадения, приятные сюрпризы. Это благоприятное время для работы: вы можете взяться за совершенно новые дела и быстро добиться в них успеха. Легко найти помощников и союзников, в том числе среди людей, отношения с которыми прежде складывались непросто. Вторая половина дня подходит для дел, связанных со сбором информации, проверкой и анализом фактов. Это может быть связано и с работой, и с учебой, и с вашим хобби. Вы настроены серьезно, внимательны, ничего не упускаете из виду. Вероятность ошибок минимальна.
Лев
Отнеситесь внимательно к идеям, которые появятся в первой половине дня. Это время удивительных озарений. Можно придумать что-то полезное или догадаться о том, что от вас долго скрывали. Но делиться своими планами пока рано; сначала обдумайте их как следует. Дел сегодня будет особенно много. Нужно решать несколько вопросов сразу, удерживать в голове массу вещей. Неудивительно, что к вечеру вы почувствуете, что сильно устали. Но даже это не помешает отлично провести время с друзьями или устроить домашний праздник для близких.
Дева
Спокойный день. Он вряд ли будет особенно плодотворным, и на легкие успехи и победы не стоит рассчитывать. Но можно вернуться к старым делам, решить какие-то вопросы, о которых в последнее время приходилось много размышлять. Подходит день и для того, чтобы работать с документами. Вы внимательны и не допускаете даже незначительных ошибок. Радует общение с самыми близкими, а вот на многолюдных мероприятиях вы можете чувствовать себя дискомфортно. Вечером многим Девам захочется побыть наедине с собой. Так вы быстро восстановите силы.
Весы
Занимайтесь привычными делами. Можно вернуться к каким-то вопросам, которые вы не раз безуспешно пытались решить. На этот раз звезды будут на вашей стороне, и все получится. Неплохо проходят деловые переговоры, но стоит иметь в виду, что достигнутые договоренности едва ли будут окончательными. День хорошо подходит для того, чтобы наводить порядок дома, покупать новую мебель или бытовую технику, а также другие вещи, которые будут радовать вас и ваших близких. Вечером важно избегать перегрузок и стрессовых ситуаций.
Скорпион
Сегодня вы более эмоциональны и впечатлительны, чем обычно, на любые пустяки реагируете очень остро, все принимаете близко к сердцу. С вами не так-то просто иметь дело, но некоторым это все же удается. Некоторые Скорпионы подружатся с людьми, которые их по-настоящему понимают. Вероятны какие-то домашние недоразумения, досадные происшествия. Домашняя техника может ломаться. Но все проблемы такого рода решаются быстро, хотя порой и требуют расходов. Вечер обещает романтические сюрпризы влюбленным представителям знака.
Стрелец
Никуда не торопитесь. Это тот самый день, когда проще добиться цели, действуя без спешки, избегая суеты. Не всегда удается придерживаться плана, составленного раньше. Но у вас есть время на то, чтобы обдумать каждый шаг, решить, на чем вы хотите сосредоточиться в первую очередь. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела. Поначалу это может раздражать, но чуть позже вы поймете, как извлечь пользу из происходящего. Во второй половине дня вероятны неожиданные, но очень приятные известия издалека.
Козерог
В начале дня нужно будет о многом подумать. Имейте в виду: решения, принятые самостоятельно, окажутся верными, а вот те, на которые кто-то повлиял, чаще всего ошибочны. Не ленитесь проверять информацию; кто-то может невольно ввести вас в заблуждение. Вторая половина дня будет куда проще. Могут появиться новые дела, но вы наверняка найдете способ быстро с ними справиться. Пригодится опыт, полученный в начале лета. Вечер стоит провести с близкими. Будет приятно и полезно обсудить события последних дней и поделиться планами на будущее.
Водолей
Приятный день, хотя и несколько непредсказуемый. Планы придется менять не раз и не два: все время открываются новые обстоятельства, которые нужно учитывать. Кого-то другого это раздражало бы, а вы ничуть не волнуетесь и отлично справляетесь. Многие Водолеи между делом учатся тому, что вскоре им обязательно пригодится. Возможны необычные встречи. Не исключено, например, что вы познакомитесь с человеком, о котором слышали много хорошего, или столкнетесь с какой-то известной личностью. Вряд ли немедленно завяжется дружба, но пообщаться будет интересно.
Рыбы
Вы подозрительны, во всем сомневаетесь, всюду ищете второе дно. С одной стороны, это не так уж плохо, поскольку позволяет избежать ошибок, не наделать глупостей. С другой, вы тратите драгоценное время, пытаясь докопаться до истины, которая лежит на поверхности. Помните, что иногда первое впечатление оказывается самым верным. День подходит для общения со старыми знакомыми. Неважно, как давно вы не виделись, все равно найдется масса интересных тем для разговора, а также общих дел. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.