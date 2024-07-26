ГОРОСКОП НА 26 ИЮЛЯ Трудный, но плодотворный день у Тельцов, а Весам следует заниматься привычными делами

Во второй половине дня нужно будет вернуться к каким-то старым делам: выяснится, что они не были завершены должным образом. Можно исправить ошибки, допущенные раньше, но это требует усилий, стараний и терпения.

Овен

Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Не спешите с выводами. Вам нужно разобраться в сложных, неоднозначных ситуациях, получить ответы на какие-то важные вопросы. Терпение, внимание к деталям, умение не только собирать информацию, но и делать из нее правильные выводы, вам сегодня очень пригодятся. Чаще обычного возникают разногласия с людьми, с которыми вы обычно отлично ладите: друзьями, коллегами, родственниками. Серьезных конфликтов не будет, но несколько неприятных моментов пережить придется.

Телец

День не самый простой, но плодотворный. Проблемы возникают там, где никто их не ожидал. Но пока остальные пребывают в растерянности, вы находите выход из положения и начинаете действовать. Пригодится опыт, полученный раньше. Именно благодаря ему вы быстро найдете путь к цели. Окружающие чаще обычного обращаются к вам за помощью. Вы стараетесь никому не отказывать. Но иногда обстоятельства складываются так неудачно, что даже вы не в силах ничего сделать. Конечно, это огорчает. Но вы точно знаете, что чуть позже сможете изменить ситуацию к лучшему – и тут интуиция не ошибается.

Близнецы