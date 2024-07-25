ФОТО «Мед из Кадриорга бесценен!»: сбор меда в стиле президента Алара Кариса

Перевод: Елизавета Лынник

В розарии президентской канцелярии расположены восемь ульев. Именно из этих ульев собирал мед президент Алар Карис, но не без помощи трех профессионалов: Ханнеса Пракси, Янека Кальви и Пеэтера Куусксалу.

«Пчелы хорошо потрудились. Мы собрали мед из ульев, который наполнен вкусом и ароматом цветов розария. Погода во время цветения лип способствовала работе пчел, и по предварительным оценкам урожай оказался богаче, чем в прошлом году», - написано в посте, опубликованном 24 июля на странице президента в Facebook.

Вместе с постом были опубликованы фотографии и интересные факты о пчелах. Знали ли вы, что в Эстонии, по данным союза пчеловодов, насчитывается более 53 000 пчелосемей? И всего в Эстонии более 5000 пчеловодов.

«Сколько стоит мед президента?», - спросили в комментариях под постом.

«Мед из Кадриорга бесценен, он предназначен только для подарков», - ответили с аккаунта Кариса в Facebook.