Дженнифер Лопес устроила пышную вечеринку в стиле «Бриджертонов» в честь своего 55-летия – без Бена Аффлека

Певице исполнилось 55 лет в среду, 24 июля, но празднование она устроила заранее, в выходные, где предстала в образе королевы Шарлотты из сериала «Бриджертоны»: она надела бальное платье с корсетом, расшитом золотыми деталями. Видео с празднования она опубликовала у себя в Instagram. На нем запечатлены несколько моментов с вечеринки: выступление струнного квартета, карета, запряженная белой лошадью и многоярусный торт, на котором Дженнифер Лопес задувала свечи. Все гости надели костюмы эпохи Регентства.

Позже Дженнифер Лопес переоделась в мятно-зеленое платье и дополнила свой царственный образ белыми перчатками, золотым ожерельем и уложила волосы в объемную прическу. На праздновании были ее 16-летний сын Макс (у Дженнифер Лопес еще есть 16-летняя дочь Эмми Мерибел, но она в кадр не попала), а также менеджер певицы Бенни Медина, но не было Бена Аффлека, с которым они, судя по всему, собираются разводиться: инсайдеры утверждают, что они не живут вместе уже с марта.

Для пары это уже не первая попытка построить отношения: первая провалилась в нулевых, когда они разорвали помолвку за несколько недель до свадьбы. На этот раз они пытались спасти свой брак и им даже пыталась с этим помочь бывшая жена Аффлека Дженнифер Гарнер, но ей это в итоге, как считают инсайдеры, надоело.

На фоне слухов о разводе Дженнифер Лопес, как отметили поклонники, заметно похудела, а про Аффлека стали говорить, что он снова стал пить. Инсайдеры утверждают, что Лопес расстроена из-за того, что в прессе часто называют ее виновницей расставания, так как Аффлек рядом с ней часто был грустным на публике, а без нее улыбался: причиной называли нежелание Бена Аффлека вести публичный образ жизни, который нравится Лопес. «Все в окружении Джей Ло считают несправедливым, что именно ее обвиняют в этом. Просто посмотрите на поведение Бена, чтобы понять, какие у него проблемы с управлением гневом», - рассказывал источник.