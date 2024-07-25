«Сейчас бы его посадили»: Вайкуле о Моисееве, Трубаче и песне на украинском языке

В этом году на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala выступит популярный в 90-е Николай Трубач.

«Он так надолго пропал. Это потрясающий композитор. У него очень хорошая песня. И мы с ним будем петь дуэт на украинском языке», - призналась Вайкуле.

Она подчеркнула, что только в этом году осмелилась петь на украинском:

«Мне казалось, что я не потяну. Чтобы не выглядело как будто я издеваюсь. И это так красиво, и песня красивая. Я уже ее, правда, спела в Литве... я была на фестивале в Литве и решила попробовать. Ой, ну это такой, мне кажется, хит будет!».

В 90-х Николай Трубач исполнял песню «Голубая луна» вместе с Борисом Моисеевым. Этот дуэт имел невероятную популярность.

«Боря был очень талантливым человеком. Я его знаю с 86-го года. Мы познакомились. Он жил у меня иногда, а иногда я у него жила в Литве. Мы были друзьями. Боря был необыкновенно талантливый человек.