«Сейчас бы его посадили в тюрьму», - прокомментировала латвийская певица Лайма Вайкуле рассуждение о том, что могло бы ждать Бориса Моисеева в современной России, в передаче RUS TVNET «В чём фишка?».
«Сейчас бы его посадили»: Вайкуле о Моисееве, Трубаче и песне на украинском языке
В этом году на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala выступит популярный в 90-е Николай Трубач.
«Он так надолго пропал. Это потрясающий композитор. У него очень хорошая песня. И мы с ним будем петь дуэт на украинском языке», - призналась Вайкуле.
Она подчеркнула, что только в этом году осмелилась петь на украинском:
«Мне казалось, что я не потяну. Чтобы не выглядело как будто я издеваюсь. И это так красиво, и песня красивая. Я уже ее, правда, спела в Литве... я была на фестивале в Литве и решила попробовать. Ой, ну это такой, мне кажется, хит будет!».
В 90-х Николай Трубач исполнял песню «Голубая луна» вместе с Борисом Моисеевым. Этот дуэт имел невероятную популярность.
«Боря был очень талантливым человеком. Я его знаю с 86-го года. Мы познакомились. Он жил у меня иногда, а иногда я у него жила в Литве. Мы были друзьями. Боря был необыкновенно талантливый человек.
Можете себе представить? Он вроде и не танцевал, и не пел, а собирал залы. Все умирали со смеху. Я помню один концерт, на котором я тоже была, где подбежала одна девочка из Израиля и говорит: »Я хочу, чтобы этот концерт никогда не заканчивался«. Вот такой восторг! Это что? Это талант! - вспоминает Лайма Вайкуле. - Остроумный, смешной, доброжелательный - это всегда чувствовалось. И талант».
«Сейчас бы его посадили в тюрьму», - прокомментировала певица рассуждение о порядках в современной России.
Напомним, 9-й год подряд именно в Юрмале проходит фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. В этом году он состоится с 26 по 28 июля. На сцене концертного зала «Дзинтари», кроме привычных уже артистов из Латвии и Украины, выступит победитель «Евровидения» этого года NEMO, который принес Швейцарии третью победу в истории. Фестиваль украсит также участие Андрея Макаревича, группы «Би-2», Макса Покровского, Николая Трубача и многих других. Билеты можно приобрести на сайте laimafestival.lv и в кассах Biļešu Serviss (bilesuserviss.lv).
Интервью с Лаймой Вайкуле целиком смотрите в новом выпуске передачи «В чём фишка?».