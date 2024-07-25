Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой). Причиной называется задолженность в 262 тысячи рублей (около 2800 евро).
Счета певицы Глюкозы заблокировали после скандального выступления в Красноярске
Отмечается, что решение было принято 22 июля, блокировке подверглись счета певицы в трех банках: ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке.
За два дня до этого Глюкоза выступила на концерте в Красноярске, и ее выступление вызвало возмущение в соцсетях, поскольку на сцене она вела себя неадекватно. Публичный донос на нее 21 июля написала Екатерина Мизулина, которая отметила, что Чистякова-Ионова «вышла на сцену в непотребном состоянии, трогала себя за интимные места». Она предположила, что такое поведение может быть следствием употребления «отдельных запрещенных препаратов».
Сама Глюкоза объяснила произошедшее употреблением антидепрессантов и снотворного на фоне стресса из-за смерти бабушки, которая воспитывала ее, и конфликта с бывшим продюсером Максом Фадеевым. Также известно, что Чистякова-Ионова посещала «голую вечеринку» Насти Ивлеевой, после которой у многих публичных личностей возникли проблемы.
Наталья Ионова внесена в базу «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма.