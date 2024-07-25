Счета певицы Глюкозы заблокировали после скандального выступления в Красноярске

За два дня до этого Глюкоза выступила на концерте в Красноярске, и ее выступление вызвало возмущение в соцсетях, поскольку на сцене она вела себя неадекватно. Публичный донос на нее 21 июля написала Екатерина Мизулина, которая отметила, что Чистякова-Ионова «вышла на сцену в непотребном состоянии, трогала себя за интимные места». Она предположила, что такое поведение может быть следствием употребления «отдельных запрещенных препаратов».