В гостях программы Vikerhommik побывала спортсменка и тренер Ксения Балта, которая рассказала о своей тренерской работе и воспитании 2-летней дочери. «После того как я стала матерью, я, возможно, стала больше бояться», - признается она.
Спортсменка Ксения Балта о воспитании дочери: иногда усталость берет верх
Ксения Балта (37) рассказала программе Vikerhommik, что у нее все хорошо и в ее жизни появились новые вызовы. Она принимает новые вызовы и как тренер, и как мать, потому что двухлетняя Кира - очень шустрая девочка. «Она быстро растет, развивается, бегает, прыгает», - говорит Балта, добавляя, что воспитание ребенка - это тяжело, а порой может быть немного утомительно. «Через секунду она уже где-то в другом месте», - говорит она.
Дочь внимательно следит за тренировками матери и, по всей вероятности, сама будет заниматься легкой атлетикой. «Еще предстоит выяснить, захочет ли она посвятить себя этому виду спорта. Я не настаиваю», - говорит Балта.
Когда она посещает тренировки в спортивном зале Audentes, девочка подражает всем движениям, которые видит. «Она повторяет все. Она видит, как в зале занимаются гимнасты, и тогда она пробует всевозможные пируэты и упражнения на растяжку, а также пытается делать кувырки. Она делает абсолютно все, что видит в зале», - говорит Балта.
«Я бы определила себя как спортсменку, тренера, мать, жену. Но моя постоянная работа - это, конечно, материнство».
В материнстве также приходится сталкиваться с рядом страхов, в том числе о том, что с ребенком может что-то случиться. Поскольку у ребенка нет абсолютно никакого чувства страха, это порождает страх матери. «После того как я стала матерью, я стала больше бояться», - говорит она. Однако, говоря о страхах, Балта добавляет, что сама никогда не боялась получить травму.
«Тренировать детей - это настоящий вызов»
Балта говорит, что тренировать большую группу детей - это сложная задача. «Тренировать детей - это настоящий вызов. Не могу сказать, что это очень легко», - говорит Балта, у которого есть хорошая команда, поддерживающая его в тренерской работе, и вместе они отлично справляются.
Свою нынешнюю форму Балта оценивает как хорошую, но он все еще восстанавливается после травмы, полученной прошлой весной.
Тренер признается, что ее не раз спрашивали, что бы она сделала по-другому в своей спортивной карьере, но Балта говорит, что все идет так, как должно идти. «Я ничего не могу сделать иначе», - признается она. «Все идет именно так, как нужно. Я просто ставлю перед собой новые цели и пытаюсь их достичь. Это процесс».
Один из жизненных мудростей Балты - принимать вещи такими, какие они есть. Этот принцип также помогает преодолевать трудности. Тренер хорошо помнит мудрые слова своего отца: «Все, что ты делаешь, ты делаешь для себя, а не для кого-то другого».
37-летняя Балта не слишком задумывается о своем возрасте, а иногда она даже не может вспомнить точную цифру. Скорее, она чувствует себя моложе - на 29 лет. Однако Ксения признает, что в большом спорте возраст дает о себе знать. «Тогда ты понимаешь разницу. В спорте ты чувствуешь свой возраст», - говорит она, добавляя, что есть большая разница между 25-29 годами и 35+, когда речь идет о спортивной карьере. Например, в более старшем возрасте требуется больше времени для восстановления после травм.