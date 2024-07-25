Спортсменка Ксения Балта о воспитании дочери: иногда усталость берет верх

«Тренировать детей - это настоящий вызов»

Балта говорит, что тренировать большую группу детей - это сложная задача. «Тренировать детей - это настоящий вызов. Не могу сказать, что это очень легко», - говорит Балта, у которого есть хорошая команда, поддерживающая его в тренерской работе, и вместе они отлично справляются.

Свою нынешнюю форму Балта оценивает как хорошую, но он все еще восстанавливается после травмы, полученной прошлой весной.

Тренер признается, что ее не раз спрашивали, что бы она сделала по-другому в своей спортивной карьере, но Балта говорит, что все идет так, как должно идти. «Я ничего не могу сделать иначе», - признается она. «Все идет именно так, как нужно. Я просто ставлю перед собой новые цели и пытаюсь их достичь. Это процесс».

Один из жизненных мудростей Балты - принимать вещи такими, какие они есть. Этот принцип также помогает преодолевать трудности. Тренер хорошо помнит мудрые слова своего отца: «Все, что ты делаешь, ты делаешь для себя, а не для кого-то другого».

37-летняя Балта не слишком задумывается о своем возрасте, а иногда она даже не может вспомнить точную цифру. Скорее, она чувствует себя моложе - на 29 лет. Однако Ксения признает, что в большом спорте возраст дает о себе знать. «Тогда ты понимаешь разницу. В спорте ты чувствуешь свой возраст», - говорит она, добавляя, что есть большая разница между 25-29 годами и 35+, когда речь идет о спортивной карьере. Например, в более старшем возрасте требуется больше времени для восстановления после травм.