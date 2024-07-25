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«Ты прекрасно знаешь, кто это!» Эстонский блогер утверждает, что от него требуют 20 миллионов евро

Геттер Трумси
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Фото: Martin Pedaja

Ютубер Андрей Зевакин был гостем передачи Catch Up на SkyPlus с Кристиной Пяртелпоег. Среди прочего, речь зашла о деньгах, в частности о сумме, которую якобы требуют с Зевакина.

«Деньги играют основную роль в жизни. Деньги - это счастье и любовь», - звучат строки, написанные Юханом Вийдингом в любимом детском фильме Nukitsamees 1981 года. Прошло более 40 лет, и мало что изменилось, деньги играют важную роль в жизни каждого человека, и в последние недели было много разговоров о деньгах в контексте исков.

В начале недели редакция Elu24 писала, что блогерк Марианн Трейманн, более известная как Mallukas, требует от ведущей программы Kuuuurija Катрин Луст около четверти миллиона евро. Почти 350 000 евро составляет сумма иска, который Mallukas предъявила Луст после словесной перепалки, последствия которой, похоже, не утихают.

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