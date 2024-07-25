«Ты прекрасно знаешь, кто это!» Эстонский блогер утверждает, что от него требуют 20 миллионов евро

«Деньги играют основную роль в жизни. Деньги - это счастье и любовь», - звучат строки, написанные Юханом Вийдингом в любимом детском фильме Nukitsamees 1981 года. Прошло более 40 лет, и мало что изменилось, деньги играют важную роль в жизни каждого человека, и в последние недели было много разговоров о деньгах в контексте исков.