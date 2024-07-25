ФОТО Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в купальнике в день рождения

В день своего 55-летия американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала миллионам поклонников, что находится в прекрасной форме. Поп-дива на своих страницах в соцсетях опубликовала селфи себя красивой в зеркале, позируя в белом сдельном купальнике с глубоким декольте.

Купальник, похоже, тот же цельный купальник Gooseberry Intimates, который Лопес носила во время своего недавнего отпуска в Италии. Учитывая, что ее аксессуары также соответствуют тем, что были на ее снимках из отпуска, вполне вероятно, что звезда сделала фотографию в какой-то момент во время своего путешествия в Европу.

Образ она дополнила золотыми браслетами, массивными серьгами и золотым кольцом на указательном пальце правой руки. Ее волосы собраны в хвост, а на лице – макияж, который подчеркивает ее естественную красоту.

«Это я… сейчас», - подписала она пост, который быстро набрал более полумиллиона лайков, и эта цифра продолжает расти.

В июне фотографы заметили Лопес, отдыхающую на яхте, где она грелась на солнце, делала селфи и смеялась со своими спутниками. Она сочетала свой белый купальник с подходящими туфлями с открытым носком и дополнила аксессуарами, выбрав большие солнцезащитные очки и золотые украшения. Певицу также видели в шоколадно-коричневой накидке и с сумкой-корзинкой Christian Dior Hat.

Через несколько часов после публикации селфи Джей Ло поделилась видео с вечеринки по случаю дня рождения, которая была организована в стиле «Бриджертонов». Сама виновница торжества была в роскошном платье викторианской эпохи, подобрав к нему соответствующие аксессуары и сделав элегантную прическу. Позже она сменила еще один наряд.