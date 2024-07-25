ФОТО «Это вообще законно?» Жительница Таллинна шокирована запрещающими знаками

В редакцию Limon.ee обратилась возмущенная жительница Таллинна Кристина. Женщина приложила фотографии, на которых изображен знак, запрещающий выгуливать животных на территории многоквартирного дома.

Фото: Фото читателя.

По словам Кристины, у нее также несколько раз возникали конфликты с, по всей видимости, жильцами этого дома, поскольку она выгуливала свою собаку во дворе, где установлен запрещающий знак.

«Это вообще законно? Разве управляющая компания или жильцы в праве устанавливать такие знаки на территории, доступной для общественного пользования?» - задается вопросом женщина, сомневаясь, что такой запрет имеет действительно имеет законную силу.

На этот вопрос редакции ответила руководитель отдела по связям с медиа мэрии Таллинна Ирина Кузина. «Если речь идет о городской земле, то правила благоустройства запрещают размещать объявления и уведомления в местах, не предназначенных для этого. Место, предназначенное для размещения уведомлений, определяет управляющий городским имуществом», - заявляет Кузина.



Тем не менее, квартирное товарищество имеет право устанавливать подобные знаки на собственной территори. «Владелец/управляющий земельного участка (например, товарищество) имеет право устанавливать требования к поведению на своей земле. В таком случае это согласовывается с другими собственниками квартир и утверждается, например, на общем собрании. Город в это не вмешивается», - добавила она.

Хоть товарищество и имеет право установить запрещающий выгул собак знак, то добиться строгого соблюдения запрета - непросто. Как такого, наказания за нарушение этого запрета нет. «Если дело касается правил квартирного товарищества, то, как правило, у города Таллинна (включая муниципальную полицию) нет юридических оснований для вмешательства, и возникающие споры решаются в гражданском порядке», - объяснила представитель города.

Если нарушение происходит на городской земле, то инспекторы муниципальной полиции разъясняют требования, вытекающие из правил содержания собак и кошек.

«В некоторых случаях составляют предписание (например, обязанность держать собаку на поводке, исключить возможность выхода с определенной территории и т.д.). Если оно не выполняется, может быть назначен штраф, верхний предел которого составляет 9600 евро», - пояснила Ирина Кузина.

Фото: Фото читателя