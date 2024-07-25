«В день съемок все иначе»: эстонская актриса получила роль в сериале от Netflix

«Третий сезон - любимый», – рассказала актриса Хеннесси Шмидт о сериале Netflix «Викинги: Вальхалла», в котором она получила роль. Шмидт, тренировавшаяся несколько недель, призналась Elu24, что в день съемок дважды все пошло не по плану.