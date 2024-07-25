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«В день съемок все иначе»: эстонская актриса получила роль в сериале от Netflix

Геттер Трумси
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Фото: Madis Veltman

«Третий сезон - любимый», – рассказала актриса Хеннесси Шмидт о сериале Netflix «Викинги: Вальхалла», в котором она получила роль. Шмидт, тренировавшаяся несколько недель, призналась Elu24, что в день съемок дважды все пошло не по плану.

Актриса Хеннесси Шмидт, помимо отечественных сериалов и фильмов, получила роль в международном проекте. В настоящее время эстонка играет в сериале Netflix «Викинги: Вальхалла», который является продолжением хитового сериала «Викинги».

За три сезона вышло 24 серии, из которых в 11-ти, согласно базе данных IMDb, снялась Шмидт. Актриса намекнула в социальных сетях, что в третьем сезоне благодаря сериалу ей удалось испытать себя по-новому.

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