«Третий сезон - любимый», – рассказала актриса Хеннесси Шмидт о сериале Netflix «Викинги: Вальхалла», в котором она получила роль. Шмидт, тренировавшаяся несколько недель, призналась Elu24, что в день съемок дважды все пошло не по плану.
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«В день съемок все иначе»: эстонская актриса получила роль в сериале от Netflix
Актриса Хеннесси Шмидт, помимо отечественных сериалов и фильмов, получила роль в международном проекте. В настоящее время эстонка играет в сериале Netflix «Викинги: Вальхалла», который является продолжением хитового сериала «Викинги».