Киану Ривз написал фантастический роман о бессмертии

Ривз рассказал, что представил себе человека, который не может умереть.Актер называет это серией «если» - Киану начал думать, что, если бы ему было 80 тысяч лет и тому подобное.

Актер отметил, что сначала персонаж существовал только в его голове, а потом он подумал: что, если это станет романом. Древний воин Ривза стал якорем растущей франшизы, он написал в соавторстве комикс BRZRKR, после чего он превратился в 12-серийный сериал.

Теперь же Ривз выпускает дебютный роман The Book of Elsewhere (Книга из другого мира), написанный в соавторстве с британской писательницей-фантасткой Чайной Миэвилль. Его действие разворачивается в мире комиксов BRZRKR, в произведении смешиваются научная фантастика, фэнтези, историческая фантастика и мифология. Главным героем будет 80-тысячелетний воин Ривза по имени Унуте или Би, наделенный необычайной силой, но уставший от своего бессмертного состояния.