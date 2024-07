Киану Ривз написал фантастический роман о бессмертии

Теперь же Ривз выпускает дебютный роман The Book of Elsewhere (Книга из другого мира), написанный в соавторстве с британской писательницей-фантасткой Чайной Миэвилль. Его действие разворачивается в мире комиксов BRZRKR, в произведении смешиваются научная фантастика, фэнтези, историческая фантастика и мифология. Главным героем будет 80-тысячелетний воин Ривза по имени Унуте или Би, наделенный необычайной силой, но уставший от своего бессмертного состояния.