ФОТО На последних неделях беременности блогер из Эстонии снялась в горячей фотосессии

В феврале пара объявила о том, что ждет второго ребенка. «Наконец-то мы можем поделиться с вами прекрасной новостью», - написала блогер в социальных сетях.

Соня познакомилась с Маком, когда ей было 17, и они оба хотели стать родителями в молодом возрасте. «У нас не было страха перед созданием семьи, потому что мы с самого начала знали, что хотим создать семью в довольно молодом возрасте, и время и правильный партнер стали решающими для этого», - ранее рассказывала Соня редакции Elu24 .