Соня Малинен и Мак Туви, которые скоро станут родителями второго ребенка, порадовали поклонников горячей фотосессией на боксерском ринге.
ФОТО ⟩ На последних неделях беременности блогер из Эстонии снялась в горячей фотосессии
Под заголовком «Последний раунд» блогер Соня Малинен делится в социальных сетях фотографиями, сообщая, что идет предпоследняя, то есть 39-я неделя беременности.
Фотосессия снята на боксерском ринге, и на сексуальных снимках она также запечатлена со своим партнером, танцором Маком Туви.
В феврале пара объявила о том, что ждет второго ребенка. «Наконец-то мы можем поделиться с вами прекрасной новостью», - написала блогер в социальных сетях.
Первый ребенок пары, дочь Скай, родилась в феврале 2022 года.
Соня познакомилась с Маком, когда ей было 17, и они оба хотели стать родителями в молодом возрасте. «У нас не было страха перед созданием семьи, потому что мы с самого начала знали, что хотим создать семью в довольно молодом возрасте, и время и правильный партнер стали решающими для этого», - ранее рассказывала Соня редакции Elu24 .