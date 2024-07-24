Хейли Бибер дала первое большое интервью после объявления о беременности. 27-летняя модель, бизнесвумен, инфлюенсер и жена Джастина Бибера появилась на обложке летнего спецвыпуска журнала W Magazine и снялась в фотосессии, показав округлившийся живот.
Об утренней тошноте, муже и хейтерах: Хейли Бибер дала первое интервью о беременности и снялась в фотосессии
В комплиментарном материале, описывающем Хейли как приятную и простую в общении девушку, которой удалось построить бьюти-империю (Хейли Бибер создала косметический бренд Rhode), много внимания уделяется ее бизнесу, рассказывается о начале карьеры и каких-то забавных моментах из жизни.
При этом и автор, и сама Хейли подчеркивают, что понимают, что она выросла в привилегированной семье и самая настоящая «непо-детка».
Хейли - дочь актера Стивена Болдуина и графического дизайнера Кеннии Деодато. Она росла в абсолютном достатке и свое детство называет счастливым.
Однако уже в 17 лет Хейли начала самостоятельную жизнь: заключила контракт с модельным агентством Ford Models и переехала в Нью-Йорк, где оказалась «в окружении взрослых людей, делающих очень взрослые вещи».
«Я начала путешествовать по миру, зарабатывать первые деньги, у меня появилась своя квартира, и мне пришлось учиться жить самой и самой оплачивать счета. Это довольно быстро заставило меня повзрослеть - большинство моих друзей в этом возрасте только уезжали из дома в колледж», - рассказала она.
Правда, жизнь «одинокой независимой женщины» длилась недолго - уже в 21 год Хейли вышла замуж.
Одной из главных тем интервью стала беременность Хейли: так, она рассказала, что ее мучает утренняя тошнота, но не по утрам, а постоянно.
До беременности Хейли придерживалась белковой диеты, но сейчас прислушивается к своему телу: «Я просто прислушиваюсь к тому, что хочет ребенок. Если малыш хочет пиццу, значит, будет пицца». За рационом Хейли следит частный шеф-повар, которого она наняла специально на время беременности.
Свое положение Бибер скрывала шесть месяцев - и говорит, что делала бы это и дальше, если бы могла.
«Наверное, я бы могла все скрывать до последнего. Но мне не нравилось, что я не могу радоваться своей беременности открыто. Казалось, я скрываю какой-то большой секрет, и это было неприятно. Мне хотелось, чтобы у меня была возможность появляться на людях и жить своей жизнью», - отметила модель.
Первые полгода с этим проблем не было: живот Хейли был настолько миниатюрным, что никто не мог заподозрить ее в беременности, а мешковатая одежда помогала ей скрывать свое положение.
Оберегать свою личную жизнь от прессы - давняя привычка Хейли, которая укрепилась в браке с Джастином Бибером, каждый шаг которого армия его фанатов рассматривает под микроскопом.
На Хейли в свое время вылилось много негатива из-за их отношений - и выливается до сих пор, ведь даже сейчас, когда она уже шесть лет замужем за Джастином и когда они ждут первого ребенка, ее продолжают сравнивать и стравливать с бывшей девушкой Бибера, Селеной Гомес.
Из-за повышенной тревожности Хейли сейчас ограничивает свое присутствие в интернете. «Интернет - это страшное место для беременной женщины. Можно увидеть очень много неприятных историй о травматичных родах или травматичном опыте беременности. Я знаю, что таковы реалии, но я просто не хочу пугать себя», - поделилась модель.
Сейчас они с Джастином стараются как можно больше времени проводить наедине друг с другом, отказываясь от вечеринок с друзьями и выходов в свет, чтобы насладиться тем, что их пока только двое: «В самом начале беременности все это вызывало очень много эмоций.
«Я настолько сильно люблю этого человека, как я могу втянуть в это кого-то ещё? Сейчас я стараюсь впитывать каждое мгновение этих дней, когда есть только мы - я и Джастин», - думала Хейли.