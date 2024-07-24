Об утренней тошноте, муже и хейтерах: Хейли Бибер дала первое интервью о беременности и снялась в фотосессии

Свое положение Бибер скрывала шесть месяцев - и говорит, что делала бы это и дальше, если бы могла.

«Наверное, я бы могла все скрывать до последнего. Но мне не нравилось, что я не могу радоваться своей беременности открыто. Казалось, я скрываю какой-то большой секрет, и это было неприятно. Мне хотелось, чтобы у меня была возможность появляться на людях и жить своей жизнью», - отметила модель.

Первые полгода с этим проблем не было: живот Хейли был настолько миниатюрным, что никто не мог заподозрить ее в беременности, а мешковатая одежда помогала ей скрывать свое положение.

Оберегать свою личную жизнь от прессы - давняя привычка Хейли, которая укрепилась в браке с Джастином Бибером, каждый шаг которого армия его фанатов рассматривает под микроскопом.

На Хейли в свое время вылилось много негатива из-за их отношений - и выливается до сих пор, ведь даже сейчас, когда она уже шесть лет замужем за Джастином и когда они ждут первого ребенка, ее продолжают сравнивать и стравливать с бывшей девушкой Бибера, Селеной Гомес.

Из-за повышенной тревожности Хейли сейчас ограничивает свое присутствие в интернете. «Интернет - это страшное место для беременной женщины. Можно увидеть очень много неприятных историй о травматичных родах или травматичном опыте беременности. Я знаю, что таковы реалии, но я просто не хочу пугать себя», - поделилась модель.

Сейчас они с Джастином стараются как можно больше времени проводить наедине друг с другом, отказываясь от вечеринок с друзьями и выходов в свет, чтобы насладиться тем, что их пока только двое: «В самом начале беременности все это вызывало очень много эмоций.

«Я настолько сильно люблю этого человека, как я могу втянуть в это кого-то ещё? Сейчас я стараюсь впитывать каждое мгновение этих дней, когда есть только мы - я и Джастин», - думала Хейли.