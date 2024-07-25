СТРАШНАЯ НАХОДКА Семья установила камеру наблюдения и выяснила причину неожиданных проблем со здоровьем

Перевод: Елизавета Лынник

После одной поездки семья Самиры и Умара Абдуллаха заподозрила, что причиной их недомогания могло быть либо испорченная еда, либо какой-то вирус. Однако когда проблемы со здоровьем затронули и детей, отчаявшиеся родители решили найти решение и действовать, сообщает LADBible. Вся семья чувствовала себя плохо по неизвестной причине.

Они установили у входной двери камеры наблюдения в горшке с цветами, и, вернувшись домой после одной из поездок, они пересмотрели записи с камеры и были шокированы, узнав, что стало причиной их тяжелых проблем со здоровьем.

Шокирующая находка

Пара утверждает, что камера зафиксировала, как 36-летний сосед с нижнего этажа Сюмин Ли распыляет неизвестную жидкость на их входную дверь и дверные косяки. Анализы показали, что это был токсичный химикат - смесь метадона и гидрокодона.

По утверждениям, Ли неоднократно жаловался владельцу квартиры на шум от соседей и плач младенца. Владелец квартиры проверил ситуацию и пришел к выводу, что жалобы необоснованны и проблем нет. Тогда Ли решил самостоятельно отомстить молодой семье и теперь должен за это нести ответственность и, вероятно, понести наказание.