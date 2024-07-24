Звезда «Беверли хиллз» рассказала о последнем разговоре с покойной Шеннен Доэрти

Как пишет Page Six, бывшая звезда реалити-шоу подробно рассказала о своем «последнем разговоре» в одном из эпизодов ​​подкаста «90210MG».

«В моей жизни было много смертей, и я очень сожалею о том, что у меня не было времени, чтобы получить второй шанс избавиться от вещей из прошлого и посмотрите на все хорошее, выскажитесь по-настоящему и проведите последний разговор», - объяснила 51-летняя Спеллинг.

«Я чувствую, что у нас с ней было то же самое», - продолжила актриса. «Я очень благодарна ей за это».

Ее соведущая, Дженни Гарт, отметила, что ей «не удалось сесть и задушевно поговорить» с Доэрти до того, как последняя проиграла битву с раком груди 13 июля.

«Мне хотелось бы, чтобы у меня была такая возможность», - сказала 52-летняя Гарт, пояснив, что она «очень рада», что это сделала Спеллинг.

Спеллинг отметила, что позитивный настрой Доэрти во время ее борьбы со здоровьем заставил ее близких «поверить, что именно она справится».

Звезда «Поцелуй невесту» сказала: «Она так упорно боролась и была таким воином. И всей своей жизнью и карьерой она показала… что может преодолеть все», - сказала она.

«Поэтому, хотя мы знаем, что ответ такой злой и забирает всех, кого мы любим… она была так полна надежд», - продолжила Спеллинг.