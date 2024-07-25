Жительница Вильянди заказала еду для семьи из азиатского ресторана на улице Якобсон. Когда курьер Bolt доставил еду, она не могла поверить своим глазам, потому что заказанные блюда не выглядели так, как на фотографиях в меню, и, по ее словам, их невозможно было есть.
«63 евро отправились прямиком в мусорное ведро»: жительница Вильянди была вынуждена выбросить заказанную для семьи еду
Перевод: Елизавета Лынник
«63 евро просто отправились в мусорное ведро», - сказала женщина, добавив, что всю заказанную еду пришлось выбросить. В отличие от ее опыта, в социальных сетях можно найти множество положительных отзывов об этом ресторане. Возможно, это была разовая ошибка?
Жительница Вильянди Лийса решила заказать азиатскую еду на обед для своей семьи. Она сделала заказ в ресторане Muna, расположенном на улице Якобсони, и доставку должна была осуществить служба Bolt. «Еду должны были доставить в 15:10, но она прибыла в 15:53», - рассказала Лийcа редакции.
Кроме того, что заказ опоздал почти на 45 минут, часть еды в пакете оказалась разлита, и внешний вид блюд был далеко не аппетитным. «Это может быть также вина курьера, что произошел такой беспорядок, и курица с пряным масляным соусом оказалась разлита по всему пакету», - сказала она.
По словам Лийcы, когда они попробовали еду, выяснилось, что она была несъедобной.
Лийcа поделилась своим негативным опытом в группе «Замечено в Вильянди». Она отметила, что красивые фотографии блюд в меню ресторана не соответствуют реальности. «Что надеешься получить и что в итоге получаешь. Худший опыт в жизни, и это касается не только супа, но и кальмаров, курицы и креветок - все было ужасно на вкус. 63 евро отправились прямиком в мусорное ведро. Я пыталась связаться с ними, но никто не говорил по-эстонски».
Лийcа сказала, что ей следовало бы сразу вернуть несъедобную еду в ресторан, но с маленьким ребенком это было невозможно. «По телефону было трудно объяснить ситуацию, потому что работники не говорили по-эстонски, а английский был плохим. В конце концов, я махнула рукой», - сказала Лийcа, которая заказала еду в этом ресторане впервые.
На пост Лийcы в Facebook ответили многие жители Вильянди, у которых был положительный опыт с этим рестораном. Например, Пауль написал, что непальское и тайское карри там лучшее, что можно найти в Вильянди.
«И поверьте, за свою жизнь я съел немало таких блюд в разных странах. Шеф-повар там один и тот же уже много лет. И чтобы получить хорошую еду и отличное обслуживание, нужно прийти туда самому, много раз с ними пообщаться и стать постоянным клиентом, которого шеф-повар будет всегда рад видеть и кого он всегда захочет осчастливить и готовить только лучшие блюда», - сказал он.
«Мы с подругой там ужинали, еда вкусная и обслуживание хорошее», - добавила Вия.
«Самая аутентичная и вкусная азиатская кухня в Эстонии! Рекомендую!» - выразил мнение Мартин.
Керсти, однако, сказала, что она не осталась довольна, потому что рис в блюде был таким сухим, как будто его разогревали несколько раз.
«Наш любимый ресторан в Вильянди, такая дружелюбная семья там работает, и всегда вкусная еда», - сказала Кристи.
«Любимый ресторан нашей семьи, еда всегда была вкусной», - поделилась позитивным опытом Яна.
Клиентка получила возврат средств
Пресс-секретарь Bolt, Лийси Мария Алексиус, выразила свое сожаление.
«Мы приносим извинения клиентке за случившееся - это прискорбно, и мы не хотим предоставлять такие впечатления клиентам. Мы связались с рестораном и передали им отзыв клиентки. Кроме того, мы вернули клиентке сумму заказа из-за неприятной ситуации», - сказала Алексиус.
«Мы делаем все возможное, чтобы избежать возникновения подобных ситуаций в будущем», - добавила она.