«63 евро отправились прямиком в мусорное ведро»: жительница Вильянди была вынуждена выбросить заказанную для семьи еду

Лийcа сказала, что ей следовало бы сразу вернуть несъедобную еду в ресторан, но с маленьким ребенком это было невозможно. «По телефону было трудно объяснить ситуацию, потому что работники не говорили по-эстонски, а английский был плохим. В конце концов, я махнула рукой», - сказала Лийcа, которая заказала еду в этом ресторане впервые.

Заказ клиента. Фото: Erakogu

На пост Лийcы в Facebook ответили многие жители Вильянди, у которых был положительный опыт с этим рестораном. Например, Пауль написал, что непальское и тайское карри там лучшее, что можно найти в Вильянди.

«И поверьте, за свою жизнь я съел немало таких блюд в разных странах. Шеф-повар там один и тот же уже много лет. И чтобы получить хорошую еду и отличное обслуживание, нужно прийти туда самому, много раз с ними пообщаться и стать постоянным клиентом, которого шеф-повар будет всегда рад видеть и кого он всегда захочет осчастливить и готовить только лучшие блюда», - сказал он.

«Мы с подругой там ужинали, еда вкусная и обслуживание хорошее», - добавила Вия.

«Самая аутентичная и вкусная азиатская кухня в Эстонии! Рекомендую!» - выразил мнение Мартин.

Керсти, однако, сказала, что она не осталась довольна, потому что рис в блюде был таким сухим, как будто его разогревали несколько раз.

«Наш любимый ресторан в Вильянди, такая дружелюбная семья там работает, и всегда вкусная еда», - сказала Кристи.

«Любимый ресторан нашей семьи, еда всегда была вкусной», - поделилась позитивным опытом Яна.

Клиентка получила возврат средств

Пресс-секретарь Bolt, Лийси Мария Алексиус, выразила свое сожаление.

«Мы приносим извинения клиентке за случившееся - это прискорбно, и мы не хотим предоставлять такие впечатления клиентам. Мы связались с рестораном и передали им отзыв клиентки. Кроме того, мы вернули клиентке сумму заказа из-за неприятной ситуации», - сказала Алексиус.

«Мы делаем все возможное, чтобы избежать возникновения подобных ситуаций в будущем», - добавила она.