ВИДЕО Лошадь королевской гвардии укусила туристку так сильно, что она чуть не потеряла сознание

Королевская гвардия известна своей караульной службой, и женщина пыталась сделать классическое туристическое фото. Однако она, возможно, подошла слишком близко, как видно на видео, опубликованном на YouTube.

Когда туристка позировала для фото, лошадь внезапно укусила ее за руку так сильно, что даже притянула женщину к себе.

Туристка закричала от боли и отошла от животного, чтобы осмотреть свои раны. Когда мужчина пытался обработать укусы ватной палочкой, она, кажется, потеряла сознание.

Позже ее видели сидящей на полу у ограждения. Женщина пыталась прийти в себя после нападения.

Королевский гвардеец даже сказал: «Можете позвать полицейского?»

Рядом есть знаки, предупреждающие туристов, что лошади «могут лягаться или кусаться» и знаки уведомляющие о том, что запрещено трогать поводья.

Гвардейцы обычно известны своими ярко-красными мундиром и меховыми шапками, их форма является одним из самых узнаваемых символов Лондона. Однако их подразделение не только церемониальное, все они - настоящие солдаты.

Королевской гвардии обычно не разрешается взаимодействовать с публикой, но они могут крикнуть, если кто-то подходит слишком близко, или даже обнажить штыки, если ситуация станет напряженной.

Они продолжают службу независимо от погоды: дождь значительно утяжеляет их меховые шапки, а жара увеличивает риск теплового удара. Огромные толпы собираются, чтобы посмотреть церемонию смены караула в Лондоне.

В прошлом году было также снято видео, где еще одну женщину за волосы укусила лошадь из полка «Blues and Royals».

Недавно один маленький мальчик был в восторге, когда королевский гвардеец нарушил протокол, чтобы поздороваться с ним у Сент-Джеймсского дворца. Солдат одарил маленького фаната кивком, когда тот восхищенно наблюдал за их маршем.