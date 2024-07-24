Анджелина Джоли и Брэд Питт встретятся на известном событии

Анджелина Джоли и Брэд Питт встретятся на Венецианском кинофестивале в конце лета 2024 года. Об этом пишет People.

Бывшие супруги, каждый по отдельности, представят премьеру своих новых фильмов в Италии. 28 августа начнется 81-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль, на котором будет представлен ряд новых фильмов.

Среди них - «Мария», драма, в которой Анджелина Джоли сыграла оперную диву Марию Каллас. Режиссером фильма стал Пабло Ларраин, который ранее снял Натали Портман и Кристен Стюарт в фильмах «Джеки» (2016) и «Спенсер» (2021).

Тем временем Брэд Питт воссоединится с Джорджем Клуни на премьере фильма «Волки» режиссера Джона Уоттса, который покажут на фестивале вне конкурса.

В 2004 году Джоли побывала на Венецианском кинофестивале с анимационным фильмом «Акулья история». Международную премьеру она посетила вместе с трехлетним сыном Мэддоксом. Она также появилась на красной дорожке фестиваля в 2007 году, чтобы поддержать фильм Брэда Питта «Убийство Джесси Джеймс».

Джоли подала на развод с Питтом в 2016 году, а в 2019 году их брак был официально аннулирован. У них шестеро детей, трое из которых биологические. И формальный бракоразводный процесс до сих пор продолжается, поскольку экс-пара решает вопросы совместных бизнесов и опеки над несовершеннолетними наследниками.