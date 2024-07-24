17-комнатное жилье поражает воображение богатством и яркостью отделки, которые буквально кричат о том, как любила роскошь их покойная владелица.
Пентхаус Иваны Трамп подешевел на семь миллионов долларов: как же выглядит роскошная недвижимость
Пентхаус на Манхэттене, принадлежавший покойной жене Дональда Трампа Иване, который риэлторы безуспешно пытаются продать уже два года, подешевел на семь миллионов долларов, сообщает Domain.
Роскошная недвижимость в элитном Верхнем Ист-Сайде была выставлена на продажу в ноябре 2022 года за 26,6 миллиона долларов, через четыре месяца после смерти Иваны. В прошлом году цена снизилась до 22,5 миллиона долларов, а теперь запрашиваемая цена составляет 19,5 миллиона.
Пятиэтажное здание между Пятой и Мэдисон авеню в Нью-Йорке, которое ранее занимала стоматологическая клиника, Ивана Трамп приобрела в 1992 году за 2,5 миллиона. Это произошло через пару лет после ее развода с Дональдом Трампом (их брак продлился 15 лет).
17-комнатный комплекс площадью 810 квадратных метров в полной мере отображает любовь Иваны к роскоши и блеску. В интерьере можно увидеть величественную изогнутую лестницу, огромные люстры, сложные балдахины над кроватями, атлас на потолках, роскошную тяжелую драпировку, розовый мрамор и зеркальные ванные комнаты, а также золотые стеновые панели повсюду.
Тут вам и библиотека с леопардовым принтом, и картины с животными, и драпированный потолок, и розовая ванная. В одной комнате - обстановка a la Версаль, в другой - в стиле ампир.
«Так бы жил Людовик XVI, если бы у него были деньги», - написала миссис Трамп в своей книге.
14 июля 2022 года экс-супруга Дональда Трампа погибла, упав с лестницы в собственной квартире. Лестница имеет довольно непростую изогнутую форму, а Ивана в последние годы злоупотребляла спиртным. Женщину нашли у подножия лестницы без сознания, с травмами, несовместимыми с жизнью. Причиной смерти был назван несчастный случай.
Ивана была чешско-американской моделью, вышедшей замуж за Трампа в 1997 году и родившей от магната троих детей - Иванку, Эрика и Дональда-младшего.
Они развелись в 1990 году. Трамп был одним из четырех ее мужей.