Стала известна годовая зарплата принца Уильяма

Издание Page Six пишет, что 2023-2024 финансовый год принес принцу и принцессе Уэльским колоссальный доход в размере 30 миллионов долларов от своего поместья Корнуолл, которое Уильям унаследовал от Карла III после того, как тот зашел на престол в 2022-м.

Для сравнения: за предыдущий период поместье принесло Уильяму куда меньше средств - всего 7,6 миллиона долларов.

На эту сумму содержится вся семья из пятерых человек: Уильям, Кэтрин, а также их дети - Джордж, Шарлотта и Луи.

Уточняется, что поместье, основанное 1337 году Эдуардом III с целью обеспечить финансирование наследника престола будущих поколений, оценивается более чем в один миллиард долларов. Оно официально является частным и находится во владении принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Поместье охватывает 205 миль земли и включает в себя более 20 графств.