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ШОКИРУЮЩИЕ ФОТО Как выглядит бывшая жена Эминема, которая пыталась покончить с собой

Limon.ee
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Эминем.
Эминем. Фото: Leon Bennett

Отношения Эминема с экс-супругой Кимберли Энн Скотт (более известной как Ким Мэтерс) справедливо можно назвать самыми болезненными для рэпера, но и одними из самых трагических за всю историю Голливуда.

Именно ей музыкант посвятил самые жесткие и противоречивые свои хиты, и именно брак с ней подарил ему дочь Хейли Джейд Скотт.

Верные фанаты Эминема хорошо знают, что жизнь у бывшей супруги рэпера была непростой. Не раз Ким была арестована за вождение в нетрезвом виде, брак с музыкантом можно описать одним лишь словом «неразбериха», а пару лет назад женщина даже пыталась свести счеты с жизнью.

На днях впервые после неудавшейся попытки покончить с собой Мэтерс застали папарацци на улицах Мичигана. Шокирующие фото опубликовало издание In Touch Weekly.

Напомним, Эминем и Ким были женаты дважды. В первый раз они развелись в 2001 году, а во второй - в 2006-м, менее чем через год после заключения брака. Сама Мэтерс объяснила это тем, что, несмотря на завидное финансовое положение, им с рэпером не удалось сыскать счастья, поскольку тот постоянно был в разъездах в связи с гастролями и концертами.

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

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