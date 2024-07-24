Отношения Эминема с экс-супругой Кимберли Энн Скотт (более известной как Ким Мэтерс) справедливо можно назвать самыми болезненными для рэпера, но и одними из самых трагических за всю историю Голливуда.
ШОКИРУЮЩИЕ ФОТО ⟩ Как выглядит бывшая жена Эминема, которая пыталась покончить с собой
Именно ей музыкант посвятил самые жесткие и противоречивые свои хиты, и именно брак с ней подарил ему дочь Хейли Джейд Скотт.
Верные фанаты Эминема хорошо знают, что жизнь у бывшей супруги рэпера была непростой. Не раз Ким была арестована за вождение в нетрезвом виде, брак с музыкантом можно описать одним лишь словом «неразбериха», а пару лет назад женщина даже пыталась свести счеты с жизнью.
На днях впервые после неудавшейся попытки покончить с собой Мэтерс застали папарацци на улицах Мичигана. Шокирующие фото опубликовало издание In Touch Weekly.
Напомним, Эминем и Ким были женаты дважды. В первый раз они развелись в 2001 году, а во второй - в 2006-м, менее чем через год после заключения брака. Сама Мэтерс объяснила это тем, что, несмотря на завидное финансовое положение, им с рэпером не удалось сыскать счастья, поскольку тот постоянно был в разъездах в связи с гастролями и концертами.
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