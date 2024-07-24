По некоторым данным, в рамках дела о смерти Игоря Талькова допросят российских артистов Наташу Королеву и Лолиту.
СПУСТЯ СТОЛЬКО ЛЕТ ⟩ Убийцу Игоря Талькова установили благодаря крови на рубашке
По информации пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, окровавленные фрагменты рубашки концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана стали доказательством его виновности в убийстве артиста.
При этом на суде не будет самого Шляфмана, так как после смерти Талькова он уехал в Израиль, где проживает по сей день.
Как рассказали следователи, по делу о смерти Игоря Талькова было опрошено более пятидесяти свидетелей, включая эстрадных артистов, сотрудников «Юбилейного» и прибывших на место убийства милиционеров.
Проведены допросы специалистов, занимавшихся экспертизой по этому делу в 1991-1992 году.
«У одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, и они помогли выявить виновного в убийстве», - отметили следователи.
В ведомстве указали на проведение «колоссального объема» следственных действий, позволивший собрать достаточные доказательства причастности Шляфмана к преступлению.
Напомним, что 23 июля суд начал рассматривать обвинения против Шляфмана. По мнению следствия, он стрелял в концертного директора певицы Азизы Игоря Малахова, но пуля попала в Талькова.
«Через руку она ушла в солнечное сплетение, ранение было смертельным, после выстрела Тальков жил минуты две», - подчеркнул глава второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Антон Брейдо.
Однако жена Игоря Талькова Татьяна отвергает версию о непреднамеренном характере убийства.
«Мы полагаем, что Шляфман стрелял в Малахова, чтобы убрать его как свидетеля и свалить на него убийство», - сказала адвокат семьи Нина Аверина.
На этом фоне стало известно о том, что в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга на допрос были вызваны известные артисты в рамках слушаний по уголовному делу о смерти Игоря Талькова.
Как стало известно Mash, в числе 150 свидетелей оказались Олег Газманов, Игорь Николаев, Наташа Королева, Богдан Титомир, Александр Цекало и Лолита.
Убийство музыканта, киноактера Игоря Талькова произошло в воскресенье 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге во время сборного концерта звезд советской эстрады, организованного продюсерской компанией ЛИС'С.
Игорь Тальков был убит между 16:00 и 16:30, незадолго до своего несостоявшегося выхода на сцену, в коридоре возле собственной гримерной из огнестрельного оружия, предположительно из револьвера системы Нагана.