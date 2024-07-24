СПУСТЯ СТОЛЬКО ЛЕТ Убийцу Игоря Талькова установили благодаря крови на рубашке

На этом фоне стало известно о том, что в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга на допрос были вызваны известные артисты в рамках слушаний по уголовному делу о смерти Игоря Талькова.

Как стало известно Mash, в числе 150 свидетелей оказались Олег Газманов, Игорь Николаев, Наташа Королева, Богдан Титомир, Александр Цекало и Лолита.

Убийство музыканта, киноактера Игоря Талькова произошло в воскресенье 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге во время сборного концерта звезд советской эстрады, организованного продюсерской компанией ЛИС'С.

Игорь Тальков был убит между 16:00 и 16:30, незадолго до своего несостоявшегося выхода на сцену, в коридоре возле собственной гримерной из огнестрельного оружия, предположительно из револьвера системы Нагана.