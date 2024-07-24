УЖАС НАКАНУНЕ ОЛИМПИАДЫ В Париже молодая туристка пережила групповое изнасилование

Девушка, подвергшаяся групповому изнасилованию в Париже всего за несколько дней до церемонии открытия Олимпиады, на следующий день забронировала билет на рейс домой, передает Би-би-си. На 25-летнюю несчастную, по еe же словам, напали пятеро мужчин в центре города. Это произошло 19 июля.

«Дезориентированная и неспособная произнести ни слова по-французски», она была доставлена ​​в больницу Биша после того, как владельцы кебаб-магазина ливанской кухни Dounia обратились в полицию за помощью.

Пострадавшая, которая находилась в Париже на музыкальном фестивале Fete de Musique, рассказала следователям о пережитом ужасе. Девушка заявила, что у нее украли мобильный телефон. Позже выяснилось, что предполагаемое нападение произошло всего за день до того, как она должна была вылететь обратно в Австралию.

Полиция сейчас изучает записи видеонаблюдения, они попытаются установить личности предполагаемых преступников.

Парижская полиция не хочет допустить распространения страха среди туристов, поскольку сотни тысяч людей стекаются во французскую столицу на Олимпийские игры.

В настоящее время в Париже усилено присутствие полиции, чтобы обеспечить безопасность жителей города и гостям французской столицы во время Олимпийских игр, которые начнутся в пятницу. Вооруженные офицеры и охранники патрулируют район вокруг реки Сены с прошлой недели.