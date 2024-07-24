«Давайте сократим зарплаты членов парламента!» - возмущаются люди в социальных сетях. Во вторник появилась новость о том, что новое правительство может начать сокращать детские пособия. Это привело людей в ярость, а комментарии на Reddit говорят о том, что эта новость заставила жителей Эстонии сомневаться в том, будут ли они заводить детей.
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«Тогда третьего ребенка не будет!» Новость о возможном сокращении детских пособий взбудоражила жителей Эстонии
На Reddit появилась новость от ERR: «О том, насколько могут быть сокращены детские пособия, станет известно к осени». Пост прокомментировало большое количество людей, правда, в обсуждении уточняется, что новость не совсем не соответствует действительности.